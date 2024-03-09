الزمالك يمنح مصطفى شوبير "نقطة تفوق" على والده

ولعب الثنائي شوبير خمس مباريات في كأس مصر أمام الزمالك، فاز فيها الأهلي جميعا.

لكن مصطفى شوبير يتفوق على والده بأنه حافظ على نظافة شباكه، وهو ما لم يفعله شوبير الأب في كأس مصر أمام الزمالك.

ومصطفى شوبير البالغ من العمر 23 عاما، شارك مع الأهلي في سبع مباريات الموسم الحالي، بواقع 624 دقيقة، تلقى فيها أربعة أهداف وحافظ على نظافة الشباك أربع مرات.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا في كأس مصر، مقابل 28 لقبا للزمالك في المسابقة.

وسيلتقي الأهلي والزمالك مجددا الشهر المقبل في الدوري المصري.