من هي صديقة هالاند الجديدة؟



كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن هوية صديقة النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي التي ظهر معها في إجازته الحالية في ماربيا بإسبانيا.

وقالت الصحيفة إن هالاند يواعد إيزابيل هاوجسنغ جوهانسن لاعبة كرة القدم في النرويج، وقد كشف أصدقاؤه أنها الفتاة التي ظهرت معه في عدة صور في ماربيا هذا الأسبوع وتواعده منذ شهور.

ويملك الصديقان أصدقاء مشتركين بعد أن نشأا معًا في مدينة برينولعب ولعبا كلاهما لفريق المدينة.

وقد سجل هالاند 18 هدفًا في 13 مباراة مع مانشستر سيتي، وقال مازحًا في وقت سابق: "أنام مع الكرات الخمس التي حصلت عليها بعد كل هاتريك اسجله. أنا مستلقٍ على السرير وأشعر بالرضا معها".

لكن هذا الأسبوع ظهرت صور لإيرلنغ مع فتاة في ماربيا حيث يمتلك فيلا، لكن لم يكن لدى المعجبين أي فكرة عن أنها إيزابيل، التي شوهدت أيضًا في السابق وهي تشاهده مع عائلتها في المدرجات، بينما كان يلعب مع بروسيا دورتموند.