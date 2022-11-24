من هي صديقة هالاند الجديدة؟
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن هوية صديقة النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي التي ظهر معها في إجازته الحالية في ماربيا بإسبانيا.
وقالت الصحيفة إن هالاند يواعد إيزابيل هاوجسنغ جوهانسن لاعبة كرة القدم في النرويج، وقد كشف أصدقاؤه أنها الفتاة التي ظهرت معه في عدة صور في ماربيا هذا الأسبوع وتواعده منذ شهور.
ويملك الصديقان أصدقاء مشتركين بعد أن نشأا معًا في مدينة برينولعب ولعبا كلاهما لفريق المدينة.
وقد سجل هالاند 18 هدفًا في 13 مباراة مع مانشستر سيتي، وقال مازحًا في وقت سابق: "أنام مع الكرات الخمس التي حصلت عليها بعد كل هاتريك اسجله. أنا مستلقٍ على السرير وأشعر بالرضا معها".
لكن هذا الأسبوع ظهرت صور لإيرلنغ مع فتاة في ماربيا حيث يمتلك فيلا، لكن لم يكن لدى المعجبين أي فكرة عن أنها إيزابيل، التي شوهدت أيضًا في السابق وهي تشاهده مع عائلتها في المدرجات، بينما كان يلعب مع بروسيا دورتموند.
وقال مصدر: "يبدو الأمر جادا جدًا. سافرت إيزابيل إلى ألمانيا وإنجلترا لرؤية إرلينغ وهي الآن معه في ماربيا. تتميز إيزابيل بجمالها وقد تعرفا على بعضهما البعض في برين".
ويقضي هالاند الذي يحصل على 860 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا إجازة حيث فشلت النرويج في التأهل لكأس العالم في قطر.
وأضاف أحد المطلعين: "إرلينغ يضع العالم تحت قدميه، والنساء يصطففن ليكنّ صديقاته، لكنه فتى عاقل جدا ومن المنطقي تماما أنه برفقة فتاة من مسقط رأسه ويعرفها منذ سنوات. يجب أن يكون قادرًا على الوثوق بالناس في حياته والتركيز فقط على كرة القدم".
ويقول الأصدقاء المشتركون للصديقين إن إيزابيل، التي تعمل بعض الوقت في متجر أزياء، حذفت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي عندما اقتربت من هالاند حتى لا يتم التعرف عليها.
وبالطبع كان هالاند يأمل المشاركة في المونديال، حيث قال في وقت سابق إنه كان يتمنى اللعب في كأس العالم في قطر، لكن في ظل عدم تأهل النرويج، فإنه سيقضي فترة الراحة من أجل الاستعداد لباقي مباريات الموسم مع ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأهلت النرويج آخر مرة للمونديال في فرنسا عام 1998، حيث توج أصحاب الأرض باللقب قبل تتوجيهم باللقب الثاني بعد ذلك بعشرين عاما في روسيا عام 2018.