مباراة المغرب وبلجيكا.. لوكاكو يغيب عن مواجهة أسود الأطلس
شارك روميلو لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا في المران بمفرده وبعيدًا عن باقي التشكيلة وسط شكوك حول جاهزيته لبدء المشوار مع بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وشارك لوكاكو (29 عامًا) في مباراتين فقط كبديل في آخر 4 أشهر على مستوى الأندية في ظل معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه من المرجح غيابه عن أول مباراتين لبلاده في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة أمام كندا والمغرب.
ويخضع لوكاكو لفحوص يومية، وسط آمال بأن يكون جاهزًا للمشاركة في ختام دور المجموعات أمام كرواتيا، مطلع ديسمبر/ كانون الأول.
ويمثل لوكاكو عنصرًا مهمًا في تشكيلة منتخب بلجيكا الذي يحاول أن يكون على مستوى التطلعات بوجوده في المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).
وسجل لوكاكو 68 هدفًا في 102 مباراة دولية.
وشارك توماس مونييه الظهير الجناح بمفرده أيضًا في المران مع استمرار تعافيه من إصابة في الوجه. وشارك مونييه لمدة 20 دقيقة في مباراة ودية انتهت بالخسارة 2-1 أمام مصر في الكويت، يوم الجمعة.
وعاد لياندرو تروسار إلى المران بعد التعافي من إصابة خفيفة.
ووفقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن روميلو لوكاكو، سيغيب عن مواجهتي كندا والمغرب على الأقل، ويعمل الجهاز الطبي لمنتخب بلجيكا على تجهيز اللاعب للحاق بمباراة كرواتيا في الجولة الثالثة.