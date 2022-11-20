مباراة المغرب وبلجيكا.. لوكاكو يغيب عن مواجهة أسود الأطلس

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه من المرجح غيابه عن أول مباراتين لبلاده في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة أمام كندا والمغرب.

ويخضع لوكاكو لفحوص يومية، وسط آمال بأن يكون جاهزًا للمشاركة في ختام دور المجموعات أمام كرواتيا، مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

ويمثل لوكاكو عنصرًا مهمًا في تشكيلة منتخب بلجيكا الذي يحاول أن يكون على مستوى التطلعات بوجوده في المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).