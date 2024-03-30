سبب عدم تشغيل الموسيقى الاحتفالية قبل مباراة النصر والطائي

كشف الحساب الرسمي لملعب "الأول بارك" عن السبب الرئيس لعدم تشغيل الموسيقى الاحتفالية في الملعب أثناء المباراة التي تجمع فريقي النصر والطائي، مساء السبت، في الدوري السعودي.

ويلتقي النصر مع الطائي على أرضية استاد الأول بارك، في إطار مواجهات الجولة 25 من بطولة دوري روشن السعودي.

وقال الحساب الرسمي للملعب عبر منصة "إكس": "تماشياً مع قيم شهر رمضان الكريم، لن يتم تشغيل الموسيقى الاحتفالية في الأول بارك أثناء مباراة النصر والطائي".