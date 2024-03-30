سبب عدم تشغيل الموسيقى الاحتفالية قبل مباراة النصر والطائي
كشف الحساب الرسمي لملعب "الأول بارك" عن السبب الرئيس لعدم تشغيل الموسيقى الاحتفالية في الملعب أثناء المباراة التي تجمع فريقي النصر والطائي، مساء السبت، في الدوري السعودي.
ويلتقي النصر مع الطائي على أرضية استاد الأول بارك، في إطار مواجهات الجولة 25 من بطولة دوري روشن السعودي.
وقال الحساب الرسمي للملعب عبر منصة "إكس": "تماشياً مع قيم شهر رمضان الكريم، لن يتم تشغيل الموسيقى الاحتفالية في الأول بارك أثناء مباراة النصر والطائي".
ويدخل النصر مباراته أمام الطائي محتلًّا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة من 24 مباراة، فاز في 18، وتعادل في مواجهتين، وخسر أربع مرات.
أما الطائي فيتواجد في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي جعبته 22 نقطة من 24 مباراة، حقق الفوز في ست مواجهات، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر 14 مرة.
وسبق وأن التقى النصر مع الطائي في 20 مباراة من قبل، تمكن العالمي من تحقيق الفوز في 13 مرة، لكنه خسر خمس مباريات، وخيّم التعادل على مباراتين.