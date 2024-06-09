تفاصيل إصابة كيليان مبابي قبل اليورو
أثار كيليان مبابي مخاوف الجماهير الفرنسية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا يوم الجمعة المقبل.
ويلعب منتخب فرنسا ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية بجانب بولندا وهولندا والنمسا.
ويفتتح المنتخب الفرنسي مشواره في اليورو بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو الجاري ثم يلعب ضد هولندا يوم 21 من الشهر الحالي قبل أن يلتقي بولندا يوم 25 في ختام منافسات المجموعة.
وكشفت شبكة (RMC SPORT) عن غياب مبابي عن مران منتخب فرنسا مساء السبت واحتمالية غيابه عن ودية كندا التي تقام الأحد.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى شكوى مبابي من آلام في الظهر وهو ما يهدده بالغياب عن لقاء كندا موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب يرفض المغامرة باللاعب ويفضل إراحته.
ومن المرجح أن يصدر المنتخب الفرنسي بيانًا رسميًا بشأن إصابة مبابي لتوضيح تفاصيلها قبل اتطلاق منافسات اليورو.
وأكدت الشبكة الفرنسية أن مبابي يعاني من آلام الظهر قبل لقاء لوكسمبورغ الذي فاز به منتخب فرنسا بنتيجة 3-0 وديًا يوم الأربعاء الماضي.
وأعلن ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي تعاقده مع مبابي بداية من الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.