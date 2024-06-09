تفاصيل إصابة كيليان مبابي قبل اليورو

وكشفت شبكة (RMC SPORT) عن غياب مبابي عن مران منتخب فرنسا مساء السبت واحتمالية غيابه عن ودية كندا التي تقام الأحد.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى شكوى مبابي من آلام في الظهر وهو ما يهدده بالغياب عن لقاء كندا موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب يرفض المغامرة باللاعب ويفضل إراحته.

ومن المرجح أن يصدر المنتخب الفرنسي بيانًا رسميًا بشأن إصابة مبابي لتوضيح تفاصيلها قبل اتطلاق منافسات اليورو.