فريق سعودي يخطط لحسم صفقة لاعب الهلال
اقترب أحد لاعبي الهلال من الرحيل في الموسم المقبل عن صفوف بطل الدوري السعودي.
ويخوض الهلال مواجهة أخيرة ضد الوحدة في ختام دوري روشن السعودي، قبل أن ينهي موسمه باللعب ضد النصر في ديربي الرياض، بالدور النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة المقبل.
وكشفت قناة (الكأس) القطرية عن دخول محمد جحفلي لاعب الهلال حسابات أحد الفرق السعودية للفوز بخدماته.
وأشارت القناة القطرية إلى أن جحفلي دخل حسابات نادي نيوم الصاعد حديثًا لدوري يلو لفرق الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية.
ويخطط فريق نيوم للتعاقد مع لاعبين مميزين من أجل الصعود سريعًا لدوري روشن في الموسم بعد المقبل.
ويلعب محمد جحفلي مع الهلال منذ عام 2015 بعد انضمامه قادمًا من الفيصلي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
وابتعد جحفلي عن تشكيل الهلال في الموسم الحالي، خاصة أن الفريق السعودي يسعى لضم لاعبين جدد في الموسم المقبل.
ودخل نادي نيوم في مفاوضات للتعاقد مع البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد، بعد رحيله بشكل رسمي عن ناديه.