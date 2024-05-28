فريق سعودي يخطط لحسم صفقة لاعب الهلال

ويلعب محمد جحفلي مع الهلال منذ عام 2015 بعد انضمامه قادمًا من الفيصلي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وابتعد جحفلي عن تشكيل الهلال في الموسم الحالي، خاصة أن الفريق السعودي يسعى لضم لاعبين جدد في الموسم المقبل.

ودخل نادي نيوم في مفاوضات للتعاقد مع البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد، بعد رحيله بشكل رسمي عن ناديه.