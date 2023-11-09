دوري أبطال أوروبا: صعود ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان لدور الـ16
تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين متبقيتين على نهاية دور المجموعات بعد فوزه 3-صفر على سبورتنغ براغا البرتغالي اليوم الأربعاء.
تعرض ريال مدريد لصدمة مبكرة بعد أن أمسك لوكاس فاسكيز بكريستيان بورخا مدافع براغا داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس أندريه لونين تصدى لتسديدة ضعيفة من ألفارو ديالو من ركلة جزاء.
وسيطر ريال مدريد بعد ذلك على الكرة وافتتح دياز التسجيل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 27.
وعزز الريال تقدمه عندما سدد فينيسيوس الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58، قبل أن يسجل رودريغو من تسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق ليضمن النقاط الثلاث.
وحتى مع إراحة المدرب كارلو أنشيلوتي لعدد من اللاعبين الأساسيين، حافظ بطل أوروبا 14 مرة على سجله المثالي وبات يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات ويمكن أن يضمن صدارة المجموعة إذا حصل على نقطة على أرضه في المباراة المقبلة أمام نابولي.
ويحتل بطل إيطاليا المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن براغا الذي يملك ثلاث نقاط.
ويقبع أونيون برلين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادله 1-1 مع نابولي في وقت سابق اليوم.
هزيمة قاسية لمانشستر يونايتد أمام كوبنهاغن
وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية أمام كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 4-3، خلال مباراة الفريقين على ملعب "باركن ستاديون" بالجولة الرابعة من دور المجموعات.
افتتح راسموس هويلوند التسجيل مبكرًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 3، ثم عزز اللاعب تقدم فريقه بالهدف الثاني له ولليونايتد في الدقيقة 28.
وقلص محمد اليونسى النتيجة وأحرز الهدف الأول لكوبنهاغن في الدقيقة 45، واحتسب الحكم 13 دقيقة وقت بدل من الضائع في الشوط الأول، وقبيل نهايته أدرك ديوجو جونسالفيس التعادل لكوبنهاغن من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 2-2.
وفي الشوط الثاني ونجح برونو فرنانديز في تسجيل الهدف الثالث لمانشستر في القيقة 68 من ركلة جزاء.
وعاد لوكاس ليراجير ليدرك التعادل للفريق الدنماركي في الدقيقة 83 قبل أن يقلب روني باردجي النتيجة ويحرز الهدف الرابع لكوبنهاغن في الدقيقة 87.
وصعد كوبنهاغن بهذا الفوز إلى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متساويًا مع غلطة سراي صاحب المركز الثالث.
بينما يتذيل مانشستر يونايتد القاع برصيد 3 نقاط.
بايرن يحجز مقعده في دور الـ16 على حساب غلطة سراي
كما حجز بايرن ميونخ تذكرة العبور لدور الـ16 بعد فوزه على غلطة سراي التركي 2/1، خلال مباراة الفريقين على ملعب أليانز أرينا.
سارت المباراة سلبية حتى الدقيقة 80، عندما سجل لبايرن ميونخ هاري كين هدفين في الدقيقتين 80، و86.
فيما سجل هدف غلطة سراي سيدريك باكامبو في الدقيقة 93.
بهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تربعه على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.
ويحتل غلطة سراي المركز الثاني بـ4 نقاط، بالتساوي مع كوبنهاغن فيما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الأخير بـ3 نقاط.
آرسنال يعود للانتصارات على حساب إشبيلية
وعاد آرسنال للانتصارات وفاز 2-صفر على ضيفه إشبيلية ليقترب بشدة من بلوغ مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وبعد هزيمتين متتاليتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز تأثر بهما زخم آرسنال، سجل الفريق هدفين عن طريق لياندرو تروسار وبوكايو ساكا ليؤمن صدارته للمجموعة الثانية.
وسجل تروسار من تسديدة مباشرة في الدقيقة 29 ليمنح التقدم لفريق المدرب ميكل أرتيتا وعزز ساكا تقدم آرسنال بهدف من مجهود فردي رائع في منتصف الشوط الثاني.
وأصيب إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بخيبة أمل كبيرة ولم يسدد مطلقا بين القائمين والعارضة لتتقلص آماله في التقدم لدور الستة عشر.
وعزز آرسنال صدارته للمجموعة وله تسع نقاط من أربع مباريات وكاد أن يتقدم للدور التالي في حالة فوز لانس على أيندهوفن لكن الفريق الفرنسي تعرض للخسارة 1-صفر.
ولدى لانس وأيندهوفن خمس نقاط بينما يتذيل إشبيلية المجموعة وله نقطتين.
هدف مارتينيز قبل النهاية أمام سالزبورغ يدفع إنتر إلى دور 16
ساعد هدف لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء متأخرة إنتر ميلان على حجز مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مستضيفه سالزبورغ اليوم الأربعاء، ليحطم آمال بطل النمسا في التأهل لمراحل خروج المغلوب قبل مباراتين على النهاية.
وضمن البديل مارتينيز الفوز لإنتر من ركلة جزاء قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد حصول تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي على ركلة جزاء بسبب لمسة يد.
ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط متساويا مع ريال سوسيداد المتصدر الذي حقق فوزا مريحا 3-1 على بنفيكا في المباراة الأخرى بالمجموعة في وقت سابق اليوم الأربعاء وضمن أيضا أحد المركزين الأول والثاني بفوز إنتر.
ويحتل سالزبورغ الذي كان سيحافظ على فرصه قائمة في التأهل لدور 16 لو تعادل، المركز الثالث بثلاث نقاط.