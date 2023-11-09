دوري أبطال أوروبا: صعود ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان لدور الـ16

تعرض ريال مدريد لصدمة مبكرة بعد أن أمسك لوكاس فاسكيز بكريستيان بورخا مدافع براغا داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس أندريه لونين تصدى لتسديدة ضعيفة من ألفارو ديالو من ركلة جزاء.

وسيطر ريال مدريد بعد ذلك على الكرة وافتتح دياز التسجيل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 27.

وعزز الريال تقدمه عندما سدد فينيسيوس الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58، قبل أن يسجل رودريغو من تسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق ليضمن النقاط الثلاث.

وحتى مع إراحة المدرب كارلو أنشيلوتي لعدد من اللاعبين الأساسيين، حافظ بطل أوروبا 14 مرة على سجله المثالي وبات يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات ويمكن أن يضمن صدارة المجموعة إذا حصل على نقطة على أرضه في المباراة المقبلة أمام نابولي.

ويحتل بطل إيطاليا المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن براغا الذي يملك ثلاث نقاط.

ويقبع أونيون برلين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادله 1-1 مع نابولي في وقت سابق اليوم.