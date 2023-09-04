مانشستر يونايتد يدعم تين هاغ ضد سانشو

وأدى ذلك إلى رد فعل من سانشو، الذي قال في بيان عبر "تويتر" أنه أصبح "كبش فداء".

وقرَّر مانشستر يونايتد وتين هاغ عدم الإدلاء ببيان عام ردًّا على بيان سانشو.

وكشفت "غارديان" أن التوتر تصاعد بين تين هاغ وسانشو، إذ كان مدرب مانشستر يونايتد غير راضٍ عن أداء الجناح في التدريبات لأسابيع؛ ما أدى إلى استدعاء لاعبين من الأكاديمية، وهما حنبعل المجبري 20 عامًا، ودان جور 18 عامًا وجلسا على دكة البدلاء أمام آرسنال.

وأفادت الصحيفة بأن تين هاغ سانشو منح وقتًا بعيدًا عن الفريق الأول بين أكتوبر وفبراير من الموسم الماضي للتغلب على المشكلات الجسدية والعقلية، إذ قام تين هاغ شخصيًّا بتعيين مدربيه في هولندا لمساعدة اللاعب على العودة إلى المسار الصحيح.