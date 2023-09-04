مانشستر يونايتد يدعم تين هاغ ضد سانشو
ذكرت صحيفة "غارديان" أن مانشستر يونايتد يقف إلى جانب مدربه الهولندي إيريك تين هاغ بشأن اللاعب جادون سانشو بعد الخسارة 1/3 أمام أرسنال، في الدوري الإنجليزي.
ووفقًا للصحيفة فإن سانشو يخاطر باتخاذ إجراءات تأديبية ضده بسبب غضبه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مانشستر يونايتد أنه "ليس هناك ما يمكن إضافته" إلى تعليقات المدير الفني.
وكشف تين هاغ بعد الخسارة على ملعب الإمارات أنه استبعد سانشو من قائمة المباراة بسبب "ضعف أدائه في التدريبات".
وأدى ذلك إلى رد فعل من سانشو، الذي قال في بيان عبر "تويتر" أنه أصبح "كبش فداء".
وقرَّر مانشستر يونايتد وتين هاغ عدم الإدلاء ببيان عام ردًّا على بيان سانشو.
وكشفت "غارديان" أن التوتر تصاعد بين تين هاغ وسانشو، إذ كان مدرب مانشستر يونايتد غير راضٍ عن أداء الجناح في التدريبات لأسابيع؛ ما أدى إلى استدعاء لاعبين من الأكاديمية، وهما حنبعل المجبري 20 عامًا، ودان جور 18 عامًا وجلسا على دكة البدلاء أمام آرسنال.
وأفادت الصحيفة بأن تين هاغ سانشو منح وقتًا بعيدًا عن الفريق الأول بين أكتوبر وفبراير من الموسم الماضي للتغلب على المشكلات الجسدية والعقلية، إذ قام تين هاغ شخصيًّا بتعيين مدربيه في هولندا لمساعدة اللاعب على العودة إلى المسار الصحيح.
وانتقل سانشو البالغ من العمر 23 عامًا من بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في 2021 مقابل 85 مليون يورو.
وشارك سانشو الموسم الحالي 73 دقيقة فقط بواقع 22 دقيقة أمام وولفرهامبتون و24 دقيقة أمام توتنهام و30 دقيقة أمام نوتينغهام فورست.
مدرب منضبط
وأشارت "غارديان" إلى أن تين هاغ اكتسب سمعته باعتباره "منضبطًا" منذ توليه تدريب مانشستر يونايتد صيف 2022 بعدما أنهى عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مقابلته المثيرة مع بيرس مورغان والتي قال فيها رونالدو إنه شعر " بالخيانة " من تين هاغ.
وهذا الصيف، جرَّد المدرب الهولندي هاري ماغواير من شارة القيادة، وقرَّر رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
وفي ديسمبر ترك تين هاغ أيضًا ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون بعد أن قدِم المهاجم متأخرًا عن اجتماع الفريق.
وأكدت الصحيفة أن تين هاغ يعتقد أن سانشو حصل على الدعم المطلوب في أولد ترافورد ولم يستجب بشكل مقبول في التدريب.