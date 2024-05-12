الشناوي يفجر أزمة كبيرة في الأهلي المصري قبل مواجهة الترجي
كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، أنه قرر عدم السفر مع الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم الـ18 من مايو الجاري، على استاد رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الإياب يوم الـ25 من الشهر ذاته.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن "الشناوي غاضب بشدة إثر الغرامة التي فرضها عليه خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق، والتي وصلت إلى 200 ألف جنيه".
وأضاف المصدر: "الشناوي أبلغ محمود الخطيب، رئيس النادي، بضرورة تدخله في الأزمة واحترام رغبته بعدم السفر مع الفريق".
وتابع: "الخطيب طلب من الشناوي عقد جلسة معه خلال الساعات القليلة المقبلة في منزل رئيس النادي".
وأردف: "الشناوي أبلغ جميع المقربين منه بعدم سفره مع الفريق إلى تونس اعتراضًا على ما يفعله معه مدربه السويسري مارسيل كولر".
وتشهد علاقة كولر والشناوي أزمة في الفترة الأخيرة، بسبب رغبه الحارس في العودة للمشاركة أساسيًّا مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وابعدته طويلًا عن الملاعب، وهو ما يرفضه كولر في ظل تألق مصطفى شوبير في الوقت الحالي، و عدم رغبته في إعادته لدكة البدلاء.
ويتألق مصطفى شوبير، مع الأهلي في الفترة الماضية، ونجح في قيادة الفريق للتأهل نحو المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، وينتظر مشاركته في المباراة المقبلة.
وكان الشناوي بدوره حاول تخفيف حدة الأزمة مع شوبير، ونشر "ستوري" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، تجمعه مع شوبير، وبها إيموجي يقوم بالتصفيق لحارس الفريق الأحمر على تألقه في مواجهة بلدية المحلة، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت.