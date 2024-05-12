الشناوي يفجر أزمة كبيرة في الأهلي المصري قبل مواجهة الترجي

كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، أنه قرر عدم السفر مع الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم الـ18 من مايو الجاري، على استاد رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الإياب يوم الـ25 من الشهر ذاته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن "الشناوي غاضب بشدة إثر الغرامة التي فرضها عليه خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق، والتي وصلت إلى 200 ألف جنيه".

وأضاف المصدر: "الشناوي أبلغ محمود الخطيب، رئيس النادي، بضرورة تدخله في الأزمة واحترام رغبته بعدم السفر مع الفريق".