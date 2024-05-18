صدمة مبكرة للأهلي المصري أمام الترجي التونسي

ويخوض علي معلول موسمه الأخير في عقده الحالي مع الأهلي المصري وسط تكهنات باحتمالية رحيله عقب نهاية الموسم في ظل عدم حسم ملف التجديد بشكل رسمي مع إدارة القلعة الحمراء.

وانضم معلول للأهلي في صيف 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي ، ونجح اللاعب التونسي في تحقيق العديد من الألقاب مع الفريق المصري.

وساهم معلول في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيتا 3 مرات أعوام 2020 و2021 و2023 كما خاض مع الأهلي منافسات كأس العالم للأندية وحقق الميدالية البرونزية 3 مرات.

وحمل علي معلول شارة قيادة الأهلي مؤخراً للمرة الأولى في مشواره العملاق القاهري خلال لقاء الجونة بالدوري المصري وسط حفاوة كبيرة من جماهير فريقه.