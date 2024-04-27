ريال مدريد يواصل سلوكه المستفز (فيديو)

واصل ريال مدريد سلوكه المستفز لأندية الدوري الإسباني بعد الفوز الصعب على ريال سوسيداد، أمس الخميس.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1/0 في مباراة شهدت جدلاً تحكيميًا على ملعب أنويتا.

وكعادتها، هذا الموسم، نشرت قناة ريال مدريد بعد المباراة "أخطاء" الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

وبحسب قناة ريال مدريد، فإن الحكم ارتكب 4 أخطاء ضد ريال مدريد أمام ريال سوسيداد.

ودأبت قناة ريال مدريد على نشر مقاطع فيديو تكشف ما تعده أخطاء الحكام قبل وبعد مباريات الفريق في الدوري الإسباني.

ولاقى هذا الأمر رفضًا وانتقادًا من أندية الدوري الإسباني والتي جاء أبرزها بعدما قدم إشبيلية شكوى ضد ريال مدريد، حيث ترى أن ما تفعله قناة ريال مدريد يمثل "حملة اضطهاد ومضايقات" للحكام.