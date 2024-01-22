هل طلب بايرن ميونخ خروج مزراوي من معسكر المغرب؟
نفت شبكة "بي إن سبورتس" ما تردد عن طلب بايرن ميونخ عودة مدافعه المغربي نصير مزراوي من كأس أفريقيا 2023.
وبحسب الشبكة فإن "الإشاعات" التي تروج حول طلب بايرن ميونخ عودة نصير مزراوي إلى ألمانيا من أجل استكمال العلاج لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الشبكة أن مزراوي يواصل فترة التأهيل وفق برنامج خاص وضعه الطاقم الطبي للمنتخب المغربي.
وغاب نصير مزراوي عن أول مباراتين للمغرب أمام تنزانيا وجمهورية الكونغو في كأس أفريقيا بسبب الإصابة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن مزراوي، البالغ من العمر 26 عاما، لعب 24 مباراة مع منتخب المغرب سجل فيها هدفين.
واستهل منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023 بالفوز 3/0 على تنزانيا قبل أن يتعادل 1/1 مع جمهورية الكونغو.
وسيلعب منتخب أسود الأطلس في الجولة الأخيرة مع زامبيا يوم الأربعاء.
وسيصعد منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا حال الفوز على زامبيا، كما يمكنه الصعود حال التعادل، وسيدخل في حسابات أخرى للتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث حال الخسارة.
ويحلم منتخب المغرب، رابع كأس العالم 2022 في قطر، بالفوز بكأس أفريقيا 2023، علما أنه نال اللقب القاري من قبل مرة وحيدة وكانت عام 1976.