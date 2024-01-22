هل طلب بايرن ميونخ خروج مزراوي من معسكر المغرب؟

نفت شبكة "بي إن سبورتس" ما تردد عن طلب بايرن ميونخ عودة مدافعه المغربي نصير مزراوي من كأس أفريقيا 2023.

وبحسب الشبكة فإن "الإشاعات" التي تروج حول طلب بايرن ميونخ عودة نصير مزراوي إلى ألمانيا من أجل استكمال العلاج لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الشبكة أن مزراوي يواصل فترة التأهيل وفق برنامج خاص وضعه الطاقم الطبي للمنتخب المغربي.

وغاب نصير مزراوي عن أول مباراتين للمغرب أمام تنزانيا وجمهورية الكونغو في كأس أفريقيا بسبب الإصابة.