مدرب بلجيكي يتهم اتحاد الكرة الطائرة الليبي بالرشوة

وطالب عدد من النشطاء والمولعين بالكرة الطائرة، الاتحاد الليبي للعبة بالتحقيق مع المدرب البلجيكي لأهلي بنغازي وشطبه مدى الحياة نتيجة الأفعال التي قام بها بحسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل.

ويشار إلى أن فريق النصر انتقد أيضا عديد القرارات التحكيمية في المباراة.

وكان فريق النصر فاز على الأهلي بنغازي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين وذلك لحساب اليوم الثاني لنهائيات دوري الدرجة الأولى الليبي للكرة الطائرة للموسم 2023-2024 .