مدرب بلجيكي يتهم اتحاد الكرة الطائرة الليبي بالرشوة
شهدت مباراة فريقي أهلي بنغازي والنصر لحساب منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة موجة من الاحتجاجات من فريق أهلي بنغازي ومدربه البلجيكي فيلبور إيفانونفيتش على طاقم التحكيم والاتحاد الليبي للعبة.
وخلال الشوط الأول من المباراة تقدم نادي النصر 15 نقطة مقابل 8 نقاط، قبل أن يوجه المدرب البلجيكي لأهلي بنغازي إيفانوفيتش إشارات تلميحية بتلقي الحكام واتحاد الكرة الطائرة الليبي رشاوى.
وطالب عدد من النشطاء والمولعين بالكرة الطائرة، الاتحاد الليبي للعبة بالتحقيق مع المدرب البلجيكي لأهلي بنغازي وشطبه مدى الحياة نتيجة الأفعال التي قام بها بحسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل.
ويشار إلى أن فريق النصر انتقد أيضا عديد القرارات التحكيمية في المباراة.
وكان فريق النصر فاز على الأهلي بنغازي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين وذلك لحساب اليوم الثاني لنهائيات دوري الدرجة الأولى الليبي للكرة الطائرة للموسم 2023-2024 .