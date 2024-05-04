صدمة بسبب سيارة نجل كريستيانو رونالدو (فيديو)

صُدم عدد من المشجعين من سيارة جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر.

وانتشر مقطع فيديو لجونيور نجل رونالدو خارج سيارته حيث التقط المشجعون معه الصور.

وبدا أحد المشجعين مصدوما من سيارة نجل رونالدو وقال: "يا عيال راكب أكسنت"، رغم الأموال الكثيرة التي يحصل عليها والده في النصر ومن قبل في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وفي فبراير الماضي قاد جونيور فريق براعم نادي النصر تحت 13 عامًا للفوز بلقب الدوري للموسم الرياضي 2023/2024، قبل 3 جولات من النهاية.

وانضم جونيور إلى براعم النصر في 19 أكتوبر الماضي من العام 2023، ليشارك في قوائم الفئات السنية تحت 13 عامًا و15 عامًا.