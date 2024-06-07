غوارديولا يحضر نهائي دوري السلة الأمريكي (فيديو)

وكان جايلن براون أفضل مسجلي بوسطن برصيد 22 نقطة، بينما أضاف زميله جايسون تيتوم 16 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة في حين أحرز ديريك وايت 15 نقطة.

وأحرز لوكا دونتشيتش لاعب دالاس 30 نقطة لفريقه وسيطر على 10 كرات مرتدة، بينما أضاف زميله بي.جيه واشنطن 14 نقطة.