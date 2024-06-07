غوارديولا يحضر نهائي دوري السلة الأمريكي (فيديو)
حضر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مباراة بوسطن سيلتيكس وضيفه دالاس مافريكس التي أقيمت فجر اليوم الجمعة، في الجولة الأولى للدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).
وتواجد غوارديولا في الصالة لحضور المباراة النهائية على هامش قضائه إجازته السنوية عقب نهاية الموسم الكروي.
وتوج غوارديولا مع مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، بينما خسر لقب كأس الاتحاد لصالح مانشستر يونايتد في اللقاء النهائي.
وودع السيتي منافسات دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح في ربع النهائي.
وفاز بوسطن 107-89 على حساب دالاس في افتتاح جولات الدور النهائي لدوري السلة.
وبهذا الانتصار يتقدم بوسطن 1-صفر في النتيجة الإجمالية لنهائي البطولة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في بوسطن أيضا الأحد المقبل.
وكان جايلن براون أفضل مسجلي بوسطن برصيد 22 نقطة، بينما أضاف زميله جايسون تيتوم 16 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة في حين أحرز ديريك وايت 15 نقطة.
وأحرز لوكا دونتشيتش لاعب دالاس 30 نقطة لفريقه وسيطر على 10 كرات مرتدة، بينما أضاف زميله بي.جيه واشنطن 14 نقطة.