البرتغالي فرينانديز يحطم رقم أسطورة مانشستر يونايتد.. تعرف على إنجازه

ساهم البرتغالي برونو فيرنانديز في عودة فريقه مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات، السبت، أمام إيفرتون في افتتاح مباريات الجولة 28 من البريمرليغ، لكنه حقق إنجازا شخصيًّا غير مسبوق في تاريخ فريق الشياطين الحمر.

وفي أمسية الفوز على إيفرتون بهدفين دون رد، افتتح فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 12 بركلة جزاء، مسجلا الهدف رقم 29 من علامة الجزاء في مسيرته حتى الآن مع الشياطين الحمر، ليحطم بذلك رقم الهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 28 ركلة جزاء للمان يونايتد، بين 2001 و2006 وذلك من أصل 34 ركلة تقدم إليها.

وصمد رقم فان نيستلروي، الذي لعب تحت قيادة الأسطورة السير أليكس فرغيسون، لمدة 18 عاما، قبل أن ينجح لاعب الوسط الهجومي البرتغالي في تحطيمه في ظرف ثلاثة مواسم ونصف فقط قضاها حتى الآن في "أولد ترافورد".

وفي مباريات الدوري الإنجليزي، سجل فرينانديز 17 ركلة جزاء متقدما على نجمين شهيرين في تاريخ الشياطين الحمر وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو (14 هدفا) والفرنسي إيريك كونتونا (16 هدفا) من علامة الجزاء.

وانتقل فيرنانديز (29 عاما) إلى مانشستر قادما من سبورتينغ لشبونة في يناير 2020، ولعب حتى الآن ما يزيد عن 220 مباراة بقميص الشياطين، وسجل 72 هدفا.

أما المهاجم الهولندي فان نيستلروي، فقد خاض مع المان يونايتد 219 مباراة، مسجلا رقما تهديفيًّا مميزا بـ150 هدفا في كل المسابقات.