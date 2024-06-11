أسطورة كأس العالم يدرب فريقًا بالدرجة الثانية الألمانية

أعلن نادي نورمبيرغ صاحب المركز الـ14 في دوري الدرجة الثانية الألماني تعيين أسطورة الكرة الألمانية والهداف التاريخي لكأس العالم ميروسلاف كلوزه، لتدريب الفريق الأول خلفا لمواطنه كريستيان فييل.

وأكد نورمبيرغ على حسابه على منصة "إكس" تعيين كلوزه قائلا بعد توقيع العقد "مرحبا بك في النادي.. مع ميرو (ميروسلاف) نحن ننظر إلى المستقبل".

ولم يسبق لكلوزه، النجم السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ ولاتسيو الإيطالي تدريب أندية في الكرة الألمانية لكنه خاض تجربه تدريب فريق بايرن ميونيخ دون 17 عاماً في 2018، كما أشرف على نادي ألتراخ في دوري الدرجة الأولى النمساوي.