بوغاتشر يفوز بخامس مراحله في سباق إيطاليا للدراجات رغم سوء الأحوال الجوية

أنهى تادي بوغاتشر يومًا من الفوضى في سباق إيطاليا للدراجات بطريقة مألوفة، اليوم الثلاثاء، بتحقيق الفوز بالمرحلة 16 ليواصل تفوقه بفارق كبير في صدارة الترتيب العام للسباق.

وتغلب المتسابق السلوفيني على الأمطار الغزيرة ليبتعد عن منافسيه عند نهاية المرحلة عند قمة جبلية في منتجع فال جاردينا للتزلج، ليفوز بمرحلته الخامسة في سباق هذا العام.

ويتصدر بوغاتشر، الذي ظهر لأول مرة في سباق إيطاليا، الترتيب بأكثر من 7 دقائق. وباستثناء سوء الحظ في الأيام القليلة المقبلة، يبدو بوغاتشر متأكدًا من الوصول إلى روما مرتديًا قميص المتصدر.