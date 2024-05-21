بوغاتشر يفوز بخامس مراحله في سباق إيطاليا للدراجات رغم سوء الأحوال الجوية
أنهى تادي بوغاتشر يومًا من الفوضى في سباق إيطاليا للدراجات بطريقة مألوفة، اليوم الثلاثاء، بتحقيق الفوز بالمرحلة 16 ليواصل تفوقه بفارق كبير في صدارة الترتيب العام للسباق.
وتغلب المتسابق السلوفيني على الأمطار الغزيرة ليبتعد عن منافسيه عند نهاية المرحلة عند قمة جبلية في منتجع فال جاردينا للتزلج، ليفوز بمرحلته الخامسة في سباق هذا العام.
ويتصدر بوغاتشر، الذي ظهر لأول مرة في سباق إيطاليا، الترتيب بأكثر من 7 دقائق. وباستثناء سوء الحظ في الأيام القليلة المقبلة، يبدو بوغاتشر متأكدًا من الوصول إلى روما مرتديًا قميص المتصدر.
وعند عبوره خط النهاية، رفع بوغاتشر يده وأخذ بعدّ المراحل التي فاز بها في سباق هذا العام الذي يبدو مهيمنًا عليه.
واحتل جوليو بيليتساري، وهو آخر أفراد مجموعة الصدارة التي أنقذت بوغاتشر، المركز الثاني، بينما تقدم داني مارتينيز، صاحب المركز الثالث، ليتجاوز جيرينت توماس نحو المركز الثاني في الترتيب العام.
وأدت الأمطار المتجمدة في جبال جنوب تيرول إلى اختصار المرحلة إلى 121 كيلومترًا فقط بعد مواجهة بين المنظمين والمتسابقين بسبب مخاوف بشأن الطقس.