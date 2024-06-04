بعد إجراء الهلال 6 تغييرات أمام النصر.. هل تُعاد مباراة نهائي كأس الملك؟

رغم مرور 4 أيام على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع فريقي الهلال والنصر، وتوج بلقبه "الزعيم"، إلا أن جدلا واسعا أثير خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن قانونية إجراء الهلال 6 تبديلات في المباراة.

الهلال حسم لقب كأس الملك 2024، بتفوقه على النصر في الديربي بالمباراة النهائية بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1-1)، مساء الجمعة الماضي.

ولم يسفر الوقت الإضافي عن أهداف إضافية، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الهلال بنتيجة 5-4.

وقال أحد الحسابات على منصة "إكس": "هل تعلم أن الهلال أجرى 6 تغييرات في المباراة وهذا خطأ فني يستوجب سحب النتيجة منه، البطولة سلبت من النصر".