بعد إجراء الهلال 6 تغييرات أمام النصر.. هل تُعاد مباراة نهائي كأس الملك؟
رغم مرور 4 أيام على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع فريقي الهلال والنصر، وتوج بلقبه "الزعيم"، إلا أن جدلا واسعا أثير خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن قانونية إجراء الهلال 6 تبديلات في المباراة.
الهلال حسم لقب كأس الملك 2024، بتفوقه على النصر في الديربي بالمباراة النهائية بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1-1)، مساء الجمعة الماضي.
ولم يسفر الوقت الإضافي عن أهداف إضافية، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الهلال بنتيجة 5-4.
وقال أحد الحسابات على منصة "إكس": "هل تعلم أن الهلال أجرى 6 تغييرات في المباراة وهذا خطأ فني يستوجب سحب النتيجة منه، البطولة سلبت من النصر".
ولكن ما يجهله مروجو هذه التغريدات، أنه وفقا للقوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي أقرت في عام 2022 ودخل هذا التحديث حيز التنفيذ بعد جائحة فيروس كورونا، تنص أن الفرق تمتلك الأحقية في إجراء 5 تبديلات على مدار الـ90 دقيقة، مع منح كل فريق تبديلا سادسا حال وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.
هذا يعني أن وضع الهلال في إجراء 6 تغييرات ضد النصر قانوني تمامًا، ولا يصح الاعتراض عليه أو طلب إعادة المباراة لهذا السبب، لأنه يتماشى مع اللوائح الجديدة التي استحدثها "فيفا".
وحقق الهلال لقب الكأس للموسم الثاني على التوالي، وللمرة 11 في تاريخه.
وأكمل فريق المدرب جورجي جيسوس الثلاثية المحلية هذا الموسم، بعد فوزه بالدوري وكأس السوبر في وقت سابق.
وعزز "الزعيم" موقعه في وصافة أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس الملك، خلف الأهلي صاحب الـ13 لقبا.
في المقابل انتهى موسم النصر دون أن ينجح كريستيانو رونالدو ورفاقه في التتويج بأي لقب.