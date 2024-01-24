سر احتفال أيمن حسين بشارة القيادة بعد فوز العراق على فيتنام (صور)
احتفل أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي بوضع شارة القيادة على رأسه، بعد فوز فريقه 3-2 على عشرة لاعبين من فيتنام، في لقاء مثير، ليختتم دور المجموعات في كأس آسيا لكرة القدم بالعلامة الكاملة.
وتصدر العراق المجموعة الرابعة بتسع نقاط متقدما بثلاث نقاط على اليابان.
وتجمد رصيد إندونيسيا عند ثلاث نقاط لتنتظر موقفها من التأهل بين أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث، بعد انتهاء مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة غدا الخميس.
وعقب المباراة التي شهدت تسجيل أيمن حسين هدفين، احتفل مهاجم المنتخب العراقي بوضع شارة قيادة فريقه على رأسه.
وتداول مغردون صورة للمهاجم المخضرم يونس محمود الذي سجل هدفين أمام فيتنام في بطولة 2007 واحتفل بهذه الطريقة، واليوم، يسجل أيمن حسين هدفين أيضًا أمام فيتنام، ويحتفل مثل أسطورة العراق.
وقال أيمن حسين، مهاجم العراق وهداف البطولة بخمسة أهداف، لشبكة (بي.إن سبورتس): "علينا نسيان هذه المباراة والمباريات السابقة، ونفكر في دور الستة عشر لنتأهل لدور الثمانية.
"المباراة كانت تحصيل حاصل لكنها كانت صعبة بالتأكيد والأهم النقاط الثلاث. لم نقصر في الشوط الثاني".
وبالعودة إلى المباراة، منح بوي هوانج فيت التقدم لفيتنام، التي ألغى لها الحكم هدفا بداعي التسلل، في الدقيقة 42 بتسديدة من الوضع طائرا على يسار الحارس أحمد باسل.
لكن ريبين سولاقا تعادل للعراق بضربة رأس مطلع الشوط الثاني، قبل أن يستغل بطل 2007 النقص العددي ويفرض سيطرته على اللقاء.
ونجح البديل أيمن حسين في قلب النتيجة للعراق، وسجل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من علي جاسم في الدقيقة 73.
وأهدر المهاجم حسين ركلة جزاء، احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيمن.
ومع ضغط العراق لزيادة الفارق، سجل نجوين كوانج هاي هدف التعادل لفيتنام بتسديدة من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحصل البديل يوسف أمين على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح حسين في تسجيلها هذه المرة، لينفرد بصدارة هدافي البطولة.