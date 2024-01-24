سر احتفال أيمن حسين بشارة القيادة بعد فوز العراق على فيتنام (صور)

وقال أيمن حسين، مهاجم العراق وهداف البطولة بخمسة أهداف، لشبكة (بي.إن سبورتس): "علينا نسيان هذه المباراة والمباريات السابقة، ونفكر في دور الستة عشر لنتأهل لدور الثمانية.

"المباراة كانت تحصيل حاصل لكنها كانت صعبة بالتأكيد والأهم النقاط الثلاث. لم نقصر في الشوط الثاني".

وبالعودة إلى المباراة، منح بوي هوانج فيت التقدم لفيتنام، التي ألغى لها الحكم هدفا بداعي التسلل، في الدقيقة 42 بتسديدة من الوضع طائرا على يسار الحارس أحمد باسل.

لكن ريبين سولاقا تعادل للعراق بضربة رأس مطلع الشوط الثاني، قبل أن يستغل بطل 2007 النقص العددي ويفرض سيطرته على اللقاء.

ونجح البديل أيمن حسين في قلب النتيجة للعراق، وسجل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من علي جاسم في الدقيقة 73.

وأهدر المهاجم حسين ركلة جزاء، احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيمن.

ومع ضغط العراق لزيادة الفارق، سجل نجوين كوانج هاي هدف التعادل لفيتنام بتسديدة من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحصل البديل يوسف أمين على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح حسين في تسجيلها هذه المرة، لينفرد بصدارة هدافي البطولة.