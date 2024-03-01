رجال الظل.. تعرف على الجنود المجهولين في أزمة كهربا
وجّه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لعدد من الأشخاص، وأكد أنهم ساعدوه في سداد الغرامة للزمالك.
وكانت غرفة فض المنازعات في المحكمة الرياضية الدولية قد غرّمت كهربا مليوني دولار بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.
وأعلن نادي الزمالك، أمس الخميس، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم (كهربا) لاعبه السابق ونجم غريمه الحالي النادي الأهلي بعد سداد الغرامة المستحقة "للقلعة البيضاء".
ونشر كهربا عددا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، وجه من خلالها الشكر لكل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة ووكيله أحمد يحيى، وزميله إمام عاشور.
وكتب كهربا على صورة تجمعه بالخطيب: "خالص الشكر والتقدير والاحترام لرئيس النادي المحترم الخلوق والأب كابتن محمود الخطيب على وقوفه بجانبي.. ودعمه وإيمانه المستمر بيا وتقديره لتضحياتي من أجل النادي الأهلي العظيم، شكرًا من كل قلبي كنت وما زلت نعم السند في جميع المواقف والأوقات".
كما قام كهربا بتوجيه الشكر لأمير توفيق ونشر صورة برفقته ويحملان قميص النادي الأهلي وكتب عليها: "كل الشكر والحب والتقدير لأخويا كابتن أمير توفيق.. شكرًا يا محترم على كل حاجة عملتها عشاني ووقفتك جنبي طول عمرك أصيل وسند لكل اللعيبة، شكرًا من كل قلبي على كل حاجة عملتها معايا".
ووجه كهربا الشكر أيضًا لزميله إمام عاشور ووكيله أحمد يحيى، ومحاميه علي عباس.
يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية قد صدقت على قرار الغرامة، قبل أن يصدر الفيفا قرارا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.
وفي أغسطس الماضي منحت لجنة الانضباط في الفيفا كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد.