رجال الظل.. تعرف على الجنود المجهولين في أزمة كهربا

وكانت غرفة فض المنازعات في المحكمة الرياضية الدولية قد غرّمت كهربا مليوني دولار بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وأعلن نادي الزمالك، أمس الخميس، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم (كهربا) لاعبه السابق ونجم غريمه الحالي النادي الأهلي بعد سداد الغرامة المستحقة "للقلعة البيضاء".

ونشر كهربا عددا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، وجه من خلالها الشكر لكل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة ووكيله أحمد يحيى، وزميله إمام عاشور.

وكتب كهربا على صورة تجمعه بالخطيب: "خالص الشكر والتقدير والاحترام لرئيس النادي المحترم الخلوق والأب كابتن محمود الخطيب على وقوفه بجانبي.. ودعمه وإيمانه المستمر بيا وتقديره لتضحياتي من أجل النادي الأهلي العظيم، شكرًا من كل قلبي كنت وما زلت نعم السند في جميع المواقف والأوقات".