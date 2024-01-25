رسالة محمد صلاح للجماهير المصرية بعد إصابته في كأس الأمم

وغادر هداف الجيل الحالي لمنتخب مصر لإصابة في الشوط الأول خلال التعادل 2-2 مع غانا في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في ساحل العاج.

وقال صلاح عبر منصة (إكس): "بدأت امبارح (أمس) برنامج العلاج والتأهيل وهعمل (سأقوم) كل حاجة ممكنة علشان (كي) أكون جاهزًا في أقرب وقت، وأرجع للمنتخب زي ما كان (كما كان) متفقاً عليه من البداية".

وأضاف صلاح الذي أرفق صورة له من مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 حينما شارك وهو لم يتعافَ بشكل كامل من إصابة في الكتف "برضو (ما زلت) بحبها (مصر) وبحب ناسها... حاولوا أكتر".