هكذا يدفع إيثان مبابي ثمن انتقال شقيقه لريال مدريد
كشفت صحيفة "ليكيب" عن دفع إيثان مبابي "ثمن" انتقال شقيقه النجم كيليان إلى ريال مدريد.
ويقترب كيليان من الانضمام لريال مدريد بعدما أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" يدفع إيثان "ثمن" انتقال كيليان إلى ريال مدريد باستبعاده من قائمة باريس سان جيرمان.
ولم يضم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إيثان مبابي لقائمة الفريق للمباريات منذ أن أبلغ كيليان الإدارة بنيته المغادرة الصيف المقبل.
وكان إيثان يتواجد في قائمة مباريات باريس سان جيرمان بشكل دائم قبل قرار كيليان بالمغادرة، ما يشير إلى أن قرار إنريكي باستبعاد إيثان له علاقة بقرار كيليان بالمغادرة.
وتواجد إيثان مبابي في قائمة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ يوم 2 فبراير، لكن منذ ذلك الحين تغير الوضع تماما.
ولم يستدع إنريكي إيثان لمباريات باريس سان جيرمان لمواجهات نانت وموناكو ورين ريال سوسيداد وريمس.
وبدلا من ذلك، سيكون إيثان جزءًا من قائمة باريس سان جيرمان تحت 19 عاما لمواجهة لانس في البطولة الوطنية الفرنسية تحت 19 عاما.