هكذا يدفع إيثان مبابي ثمن انتقال شقيقه لريال مدريد

وكان إيثان يتواجد في قائمة مباريات باريس سان جيرمان بشكل دائم قبل قرار كيليان بالمغادرة، ما يشير إلى أن قرار إنريكي باستبعاد إيثان له علاقة بقرار كيليان بالمغادرة.

وتواجد إيثان مبابي في قائمة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ يوم 2 فبراير، لكن منذ ذلك الحين تغير الوضع تماما.

ولم يستدع إنريكي إيثان لمباريات باريس سان جيرمان لمواجهات نانت وموناكو ورين ريال سوسيداد وريمس.

وبدلا من ذلك، سيكون إيثان جزءًا من قائمة باريس سان جيرمان تحت 19 عاما لمواجهة لانس في البطولة الوطنية الفرنسية تحت 19 عاما.