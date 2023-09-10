رسميًا: إقالة هانز فليك من تدريب ألمانيا
قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقالة هانز فليك المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم؛ بعد الهزيمة الرباعية أمام اليابان.
المنتخب الألماني تعرض لهزيمة قاسية على أرضه في اللقاء الودي الذي جمعه مع المنتخب الياباني، أمس السبت، لتكون هذه الهزيمة الثالثة التي يمنى بها المانشافت على التوالي.
وقام الاتحاد الألماني لكرة القدم، بالاستغناء عن خدمات هانز فليك رسميًا، اليوم الأحد، بعد هذا السقوط.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الهزيمة أمام اليابان ليست السبب الوحيد في الإطاحة بالمدرب صاحب الـ58 عامًا، ولكن أيضا النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وهي سابقة لم تحدث منذ فترة طويلة مع المانشافت.
ولم يُمْنَ المنتخب الألماني بسلسلة هزائم على هذا النحو منذ نحو 40 عامًا.
يويليان ناغلسمان بديل هانز فليك
وفي نفس السياق كشفت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار أن يويليان ناغلسمان المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، هو بديل هانز فليك المحتمل.
وأضافت: "سيتم عقد مباحثات في القريب العاجل مع ناغلسمان، ومن المحتمل أن يكون فولر مدربًا أمام فرنسا خلال المباراة الودية، يوم الثلاثاء المقبل، حتى يتم تسوية الأمر مع ناغلسمان".
يذكر أنه ومنذ الفوز بكأس القارات في 2017، دخل المنتخب الألماني في نفق مظلم فيما يشبه ما حدث للفريق بعد خسارة نهائي كأس العالم 2002.
وخسرت ألمانيا أمام البرازيل في نهائي 2002 وودعت بطولة أوروبا 2004 من الدور الأول ثم خسرت في قبل نهائي كأس العالم 2006 على أرضها.
لكن الفترة الحالية ربما تكون الأصعب، فألمانيا ودعت كأس العالم 2018 من الدور الأول ثم بطولة أوروبا 2020 من دور الستة عشر قبل السقوط المدوي في كأس العالم 2022 في قطر في الدور الأول.