رسميًا: إقالة هانز فليك من تدريب ألمانيا

المنتخب الألماني تعرض لهزيمة قاسية على أرضه في اللقاء الودي الذي جمعه مع المنتخب الياباني، أمس السبت، لتكون هذه الهزيمة الثالثة التي يمنى بها المانشافت على التوالي.

وقام الاتحاد الألماني لكرة القدم، بالاستغناء عن خدمات هانز فليك رسميًا، اليوم الأحد، بعد هذا السقوط.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الهزيمة أمام اليابان ليست السبب الوحيد في الإطاحة بالمدرب صاحب الـ58 عامًا، ولكن أيضا النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وهي سابقة لم تحدث منذ فترة طويلة مع المانشافت.

ولم يُمْنَ المنتخب الألماني بسلسلة هزائم على هذا النحو منذ نحو 40 عامًا.