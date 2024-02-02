منتخب الأردن يصعق طاجيكستان ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا (فيديو)

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأردن في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وسيتجدد الصدام بين الأردن وطاجيكستان في يونيو المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وقد تعادلا في مباراة الذهاب 1/1.

وهذه خامس مشاركة لمنتخب الأردن في كأس آسيا وكان أفضل إنجاز له التأهل لربع النهائي في 2004 و2011، في حين ودع مرة من دور الـ16 ومرة من الدور الأول.

وصعد منتخب الأردن إلى دور الـ16 في النسخة الحالية من كأس آسيا ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، وحصد 4 نقاط في المجموعة الخامسة، قبل أن يتجاوز العراق 3/2 في دور الـ16.