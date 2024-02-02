منتخب الأردن يصعق طاجيكستان ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا (فيديو)
حقق منتخب الأردن إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه اليوم الجمعة.
وجاء تأهل الأردن إلى نصف النهائي بعد الفوز 1/0 على طاجيكستان في أولى مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2023 على استاد أحمد بن علي المونديالي.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة فاهادات هانونوف لاعب طاجيكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66 بعد ضربة رأس لعبها عبد الله نصيب.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الأردن في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وسيتجدد الصدام بين الأردن وطاجيكستان في يونيو المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وقد تعادلا في مباراة الذهاب 1/1.
وهذه خامس مشاركة لمنتخب الأردن في كأس آسيا وكان أفضل إنجاز له التأهل لربع النهائي في 2004 و2011، في حين ودع مرة من دور الـ16 ومرة من الدور الأول.
وصعد منتخب الأردن إلى دور الـ16 في النسخة الحالية من كأس آسيا ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، وحصد 4 نقاط في المجموعة الخامسة، قبل أن يتجاوز العراق 3/2 في دور الـ16.