"رسالة مكتوبة" للاعبي ريال مدريد في غرفة خلع الملابس
كشفت صحيفة "ماركا" عن رسالة في غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد قبل توجههم للمشاركة مع منتخبات بلادهم.
وبحسب الصحيفة فقد جاء في الرسالة: "كونوا حذرين للغاية، هذه مباريات ودية".
ووفقا للصحيفة فإن ما حدث في نوفمبر الماضي وضع ريال مدريد بأكمله في حالة تأهب بشأن المباريات الدولية التي ستقام حتى يوم الثلاثاء المقبل والتي بدأت أمس الخميس بمشاركة لاعبي ريال مدريد.
وخلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الماضي، عانى ريال مدريد بشكل لم يسبق له مثيل، حيث أصيب إدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور ولم يتمكن الأخير من اللعب حتى منتصف فبراير، وهي نفس فترة الغياب المقررة للاعب خط الوسط الفرنسي تقريبًا.
وأوضحت الصحيفة أن الإصابات جزء من كرة القدم ومهما كان اللاعب حذرًا فإنه لا يمكن أن يعرف متى ستضربه الإصابة.
وذكرت "ماركا" أنه من حسن حظ ريال مدريد، فإن جميع المباريات التي سيخوضها لاعبوه ودية باستثناء الحارس لونين، الذي فاز أمس الخميس على البوسنة والهرسك في المباراة الفاصلة الأولى في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
ويعرف كارلو أنشيلوتي أهمية المباريات المقبلة التي سيخوضها ريال مدريد الفترة المقبلة ولهذا السبب وجه الرسالة التي يجب إرسالها إلى اللاعبين.
وسيلعب ريال مدريد الفترة المقبلة مع أتلتيك بلباو ومانشستر سيتي وبرشلونة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 72 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة الثاني.
وفي الوقت الحالي يغيب عن ريال مدريد الحارس تيبو كورتوا والنمساوي ديفيد ألابا والبرازيلي إيدير ميليتاو وجميعهم يتعافون من إصابات بقكع في الرباط الصليبي، كما يغيب للإصبة ناتشو وخوسيلو.