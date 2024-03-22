"رسالة مكتوبة" للاعبي ريال مدريد في غرفة خلع الملابس

كشفت صحيفة "ماركا" عن رسالة في غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد قبل توجههم للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

وبحسب الصحيفة فقد جاء في الرسالة: "كونوا حذرين للغاية، هذه مباريات ودية".

ووفقا للصحيفة فإن ما حدث في نوفمبر الماضي وضع ريال مدريد بأكمله في حالة تأهب بشأن المباريات الدولية التي ستقام حتى يوم الثلاثاء المقبل والتي بدأت أمس الخميس بمشاركة لاعبي ريال مدريد.

وخلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الماضي، عانى ريال مدريد بشكل لم يسبق له مثيل، حيث أصيب إدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور ولم يتمكن الأخير من اللعب حتى منتصف فبراير، وهي نفس فترة الغياب المقررة للاعب خط الوسط الفرنسي تقريبًا.