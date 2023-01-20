تعليق عاطفي من كريستيانو رونالدو على مشاركته أمام باريس سان جيرمان

وتقدم ميسي لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة رائعة من زميله نيمار قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.

وسجل القائد ماركينيوس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان قبل أن يدرك رونالدو التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما ردت ضرب رأس حولها نحو مرمى الحارس محمد العويس ارتدت من القائم ليتابعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان ثم أدرك الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو التعادل 3-3، قبل أن يسجل سان جيرمان هدفين متتالين عبر كيليان مبابي من ركلة جزاء ثم أضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس من وضع انفراد في الدقيقة 78.

وقلص البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر وفريق موسم الرياض الفارق إلى هدف واحد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة.