تعليق عاطفي من كريستيانو رونالدو على مشاركته أمام باريس سان جيرمان
أبدى كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الجديد عودته للملعب من جديد وتسجيله هدفين في مباراة ودية جمعت بين فريق موسم الرياض الذي ضم نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.
وقال رونالدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " سعيد للغاية بالعودة إلى الملعب وتسجيل أهداف في المباراة!! ومن اللطيف رؤية بعض الأصدقاء القدامى!".
وقابل رونالدو البالغ عمره 37 عاما زملاءه السابقين في ريال مدريد وتحديدا سيرجيو راموس والحارس كيلور نافاس وتحدث لوقت مقتضب مع منافسه التاريخي ميسي.
وأحرز الهداف التاريخي لريال مدريد هدفين في الشوط الأول من المباراة التي حسمها باريس سان جيرمان بالفوز 5-4 في استاد الملك فهد بالرياض اليوم الخميس في الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد انتقاله للنصر الشهر الماضي.
وتقدم ميسي لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة رائعة من زميله نيمار قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.
وسجل القائد ماركينيوس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان قبل أن يدرك رونالدو التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما ردت ضرب رأس حولها نحو مرمى الحارس محمد العويس ارتدت من القائم ليتابعها في الشباك.
وفي الشوط الثاني سجل راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان ثم أدرك الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو التعادل 3-3، قبل أن يسجل سان جيرمان هدفين متتالين عبر كيليان مبابي من ركلة جزاء ثم أضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس من وضع انفراد في الدقيقة 78.
وقلص البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر وفريق موسم الرياض الفارق إلى هدف واحد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة.
وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة التي سلمها له المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
وشهدت المباراة المواجهة 37 بين رونالدو ومنافسه السابق ليونيل قائد الأرجنتين عندما كانا يلعبان في ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.
وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر في مفاجأة مدوية خلال يناير/كانون الثاني الجاري في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم في قطر.