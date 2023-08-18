جمهور العين يصنع الحدث في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين (فيديو وصور)
صنع جمهور نادي العين الإماراتي الحدث في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، خلال مباراة الفريق أمام بني ياس.
وفاز العين 3-2 على بني ياس في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك.
وامتلأ ملعب هزاع بن زايد بجماهير نادي العين التي علقت لافتة على أسوار الملعب وكتبت عليها "نصف الشعب عيناوي".
كما قامت الجماهير بعمل تيفو رائع حفزت به لاعبيها على انطلاقة قوية للموسم الجديد.
ووضع العين أول ثلاث نقاط في جعبته بفوز صعب وعسير على بني ياس، اليوم الجمعة.
تقدم بني ياس عبر يوسف نياكاتي بعد 23 دقيقة، وتعادل أليخاندرو روميرو (كاكو) الوافد الجديد للعين في الدقيقة 38.
ومنح كوامي أوتون المقدمة للعين صاحب الضيافة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وسجل حسين عباس مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، وقلص أحمد أبو ناموس الفارق بعدها بعشر دقائق.
وسجل المهاجم نياكاتي من مدى قريب في مرمى الحارس خالد عيسى، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف بعد شك بوجود تسلل.
وأدرك كاكو التعادل بعد تمريرة عرضية منخفضة من يحيى نادر.
وجعل المدافع أوتون النتيجة 2-1 من تسديدة بعيدة المدى فشل الحارس فهد الظنحاني في التصدي لها، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وكاد كودجو لابا، هداف الموسم الماضي، أن يفتتح سجل أهدافه في الدقيقة 57، لكن الظنحاني حول تسديدته المنخفضة إلى ركلة ركنية.
وبعدها بأربع دقائق وبعد خطأ في التمرير من لاعبي بني ياس، نال كاكو الكرة وسددها مرتفعة من عند حدود منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع من على خط المرمى.
واستمر ضغط العين وانطلق سفيان رحيمي في الجانب الأيسر، وأرسل تمريرة عرضية حوّلها المدافع عباس بالخطأ في مرماه.
وقلص البديل أبو ناموس الفارق لبني ياس بضربة رأس قوية من ركلة ركنية.