جمهور العين يصنع الحدث في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين (فيديو وصور)

وفاز العين 3-2 على بني ياس في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك.

وامتلأ ملعب هزاع بن زايد بجماهير نادي العين التي علقت لافتة على أسوار الملعب وكتبت عليها "نصف الشعب عيناوي".

كما قامت الجماهير بعمل تيفو رائع حفزت به لاعبيها على انطلاقة قوية للموسم الجديد.