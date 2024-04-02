نجم مانشستر سيتي يتعامل مع صيحات الاستهجان على أنها مجاملة

وفاز جريليش بالثلاثية مع سيتي الموسم الماضي، عندما تعرض لصيحات الاستهجان في ستامفورد بريدج، وفي ليدز يونايتد، وفي مباريات أخرى.

وغاب الدولي الإنجليزي (28 عاما)، الذي انضم إلى سيتي من أستون فيلا في صفقة بلغت نحو مئة مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) عام 2021، عن الملاعب بسبب الإصابة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه يأمل في القيام بدوره في محاولة سيتي للفوز بالثلاثية مرة أخرى هذا الموسم.

وقال جريليش لمجلة النادي على الإنترنت: "أتساءل دائما لماذا يطلقون صيحات الاستهجان ضدي؟ والدتي تسألني دائما عن ذلك أيضا".

وأضاف: "في كل مباراة خارج أرضنا أتلقى صيحات استهجان ولست متأكدا تماما من سبب ذلك - علي فقط أن أحاول أن أعتبرها إيجابية أو مجاملة".

وتابع: "الآن المباريات القوية قادمة... وهذا التوقيت الذي ينظر إليك فيه الجميع ويجب علينا أن نقدم أداء جيدا. أتمنى أن أكون هناك من أجل اللاعبين والمدرب ومشجعينا ومحاولة أن أكون ناجحا في آخر شهرين".

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري ويواجه أستون فيلا صاحب المركز الرابع، غدا الأربعاء، ويلعب مع ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.