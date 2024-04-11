سيميوني يتشاجر مع كيهل خلال مباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند (فيديو)

وسجل أتلتيكو مدريد هدفين في الشوط الأول قبل أن ينجو من انتفاضة متأخرة من بروسيا دورتموند ليفوز 2-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتشاجر سيميوني مع كيهل لفظيا خارج أرضية الملعب، وتدخل من في الملعب قبل أن يتحول الشجار إلى اشتباك بالأيدي.

ورفض كيهل الكف عن تفاصيل شجاره مع سيميوني، وقال لصحيفة "مترو" البريطانية، "كان الشجار يتعلق بحادثة جرت فوق أرضية الملعب".

وأضاف: "المشاعر احتدمت في ذلك الموقف، لم يكن شيئا أكبر، هو يعلم بذلك، وأنا أعلم بذلك".