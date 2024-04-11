سيميوني يتشاجر مع كيهل خلال مباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند (فيديو)
اشتبك دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مع سيباستيان كيهل، المدير الرياضي في نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال مباراة الفريقين أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
وسجل أتلتيكو مدريد هدفين في الشوط الأول قبل أن ينجو من انتفاضة متأخرة من بروسيا دورتموند ليفوز 2-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وتشاجر سيميوني مع كيهل لفظيا خارج أرضية الملعب، وتدخل من في الملعب قبل أن يتحول الشجار إلى اشتباك بالأيدي.
ورفض كيهل الكف عن تفاصيل شجاره مع سيميوني، وقال لصحيفة "مترو" البريطانية، "كان الشجار يتعلق بحادثة جرت فوق أرضية الملعب".
وأضاف: "المشاعر احتدمت في ذلك الموقف، لم يكن شيئا أكبر، هو يعلم بذلك، وأنا أعلم بذلك".
وحقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا (2 ـ 1) على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وتألق غريجور كوبيل حارس دورتموند في التصدي لأكثر من كرة خطيرة في الشوط الثاني ليحرم أتلتيكو من تحقيق نتيجة أكبر، لتنتهي المواجهة على أسبقية الحد الأدنى المطلوب لأصحاب الأرض في انتظار مواجهة الإياب على ملعب سيغنال بارك في دورتموند الثلاثاء المقبل.