تطور لافت في مفاوضات الأهلي السعودي مع أوسيمين

شهدت الساعات الماضية تطورًا لافتًا بشأن مفاوضات النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، في الميركاتو المقبل.

وذكرت تقارير سابقة أن نادي نابولي على استعداد لتلقي العروض الرسمية المقدمة لشراء فيكتور أوسيمين هذا الصيف.

ويبحث الأهلي السعودي عن مهاجم جديد هذا الصيف، خاصة مع فشل فيرمينو في تقديم المستوى المتوقع، وقد ارتبط الفريق بعدد من الأسماء أبرزها روبرت ليفاندوفسكي وفيكتور أوسيمين وروميلو لوكاكو.

ولكن وفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الأهلي اقترب بقوة من ضم المهاجم النيجيري.

وقال المريسل: "أوسيمين ونابولي يصلان لاتفاق نهائي مع الأهلي والتوقيع سيكون خلال أيام".