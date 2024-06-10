تطور لافت في مفاوضات الأهلي السعودي مع أوسيمين
شهدت الساعات الماضية تطورًا لافتًا بشأن مفاوضات النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، في الميركاتو المقبل.
وذكرت تقارير سابقة أن نادي نابولي على استعداد لتلقي العروض الرسمية المقدمة لشراء فيكتور أوسيمين هذا الصيف.
ويبحث الأهلي السعودي عن مهاجم جديد هذا الصيف، خاصة مع فشل فيرمينو في تقديم المستوى المتوقع، وقد ارتبط الفريق بعدد من الأسماء أبرزها روبرت ليفاندوفسكي وفيكتور أوسيمين وروميلو لوكاكو.
ولكن وفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الأهلي اقترب بقوة من ضم المهاجم النيجيري.
وقال المريسل: "أوسيمين ونابولي يصلان لاتفاق نهائي مع الأهلي والتوقيع سيكون خلال أيام".
وذكرت تقارير أخرى أن الأهلي سيجد منافسة قوية على ضم اللاعب، لا سيما أن باريس سان جيرمان أبرز الأندية التي أبدت اهتمامها بأوسيمين من قبل رحيل كيليان مبابي بشكل مجاني إلى ريال مدريد، ولكن المنافسة على توقيعه لن تكون سهلة، إذ يُفكر الثنائي اللندني آرسنال وتشيلسي في ضم الدولي النيجيري.
ويمتلك أوسيمين في عقده شرطًا جزائيًا قيمته من 120 إلى 130 مليون يورو.
وكان النجم النيجيري قد شارك في 32 مواجهة مع نابولي، بالمسابقات كلها، بالموسم المنصرم، إذ سجل 17 هدفًا وصنع 4 آخرين.