إمام عاشور يبلغ الأهلي المصري رغبته في الرحيل

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، أن اللاعب تلقى عدة عروض قوية في الفترة الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور يرغب في العودة من جديد للاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.

وتابع أن إمام عاشور، البالغ من العمر 26 عاما، أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الرحيل، وأن الموسم الحالي هو الأخير له مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور سيتمسك برغبته في الرحيل للاحتراف حتى لو حاول الأهلي إبقاءه ورفض العروض.

وأتم أن إمام عاشور يمتلك عرضا رسميا من الدوري السعودي، وآخر من الدوري الإيطالي.