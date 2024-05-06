إمام عاشور يبلغ الأهلي المصري رغبته في الرحيل
كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، أن اللاعب تلقى عدة عروض قوية في الفترة الماضية.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور يرغب في العودة من جديد للاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.
وتابع أن إمام عاشور، البالغ من العمر 26 عاما، أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الرحيل، وأن الموسم الحالي هو الأخير له مع القلعة الحمراء.
وأضاف المصدر أن إمام عاشور سيتمسك برغبته في الرحيل للاحتراف حتى لو حاول الأهلي إبقاءه ورفض العروض.
وأتم أن إمام عاشور يمتلك عرضا رسميا من الدوري السعودي، وآخر من الدوري الإيطالي.
وانتقل إمام عاشور إلى الأهلي في يوليو 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي، مقابل أكثر من مليوني يورو.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن إمام عاشور لعب 26 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي، سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية.
ونال إمام عاشور مع الأهلي لقبا في كل من كأس مصر وكأس السوبر المصري.
وسبق أن لعب إمام عاشور 102 مباراة مع الزمالك، سجل فيها 15 هدفا وصنع 11، ونال معه لقبين في الدوري المصري ولقبين في كأس مصر ولقبا في كأس السوبر المصري.