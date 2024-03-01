هل خسر النصر لقب الدوري السعودي؟

ابتعد نادي النصر خطوة أخرى عن المراهنة على لقب الدوري السعودي بعدما وقع في فخ التعادل أمام ضيفه الحزم بأربعة أهداف لمثلها، الخميس، ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن.

وبخسارته نقطتين جديدتين، أمام الحزم صاحب المركز الأخير في الدوري، أصبح النصر مهددا بتوديع سباق المراهنة على اللقب، وذلك بعد اتساع الفارق الذي يفصله عن المتصدر الهلال إلى ست نقاط، قبل المواجهة التي تضع الأخير أمام الاتحاد، الجمعة، في ختام مباريات الجولة.

وأصبحت فرضية اتساع فارق النقاط بين الهلال (59 نقطة) والنصر (53 نقطة) واردة بشدة، لكن في كل الأحوال، فإن فريق المدرب المدرب البرتغالي لويس كاسترو فقد زمام تشديد الملاحقة على منافسه.

وفي غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعقوبة، اكتفى النصر بالتعادل على قواعده أمام الحزم بأربعة أهداف من الجانبين، في مواجهة تألق خلالها البرازيلي كاليستا بتسجيله ثلاثية من أصل رباعية فريقه، لكن لاعبي الحزم نجحوا في تحدي الوضع الصعب الذي يمرون به لينتزعوا نقطة ثمينة في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتسبب التعادل الذي كان بطعم الهزيمة في موجة غضب عارمة لمشجعي النصر الذين طالبوا بإقالة المدرب كاسترو، والتعاقد مع مدرب جديد لاستعادة التوازن، والعثور على حلول لمعضلة الدفاع، خصوصا أن شباك النصر استقبلت هدفا واحدا على الأقل في 18 مباراة من أصل 22، كما أن دفاعه قبل 30 هدفا حتى الآن.

وشن مشجعو النصر حملة انتقادات لاذعة على كاسترو واللاعبين، فيما أكدوا أن التتويج باللقب أضحى هدفا بعيد المنال في ضوء تجدد نزيف النقاط بعد فترة استقرار استمرت لست مباريات، جمع فيها الفريق العلامة الكاملة.

ورغم أن التنافس على لقب الدوري السعودي الممتاز، انحصر منطقيا بين الهلال المتصدر والنصر الثاني في الترتيب، إلا أن الفوارق بين الطرفين باتت أكبر مؤشر يرجح كفة "الزعيم" الذي حقق الفوز في آخر 14 مباراة بالتمام والكمال في المسابقة، كما أنه يحكم قبضته على الدوري، بأفضل خط دفاع (10 أهداف) كما أنه يتساوى مع غريمه النصر في خط الهجوم برصيد 64 هدفا لكل منهما، لكن الهلال لعب أقل بمباراة واحدة عن منافسه.

ويتعين على النصر أن يقلص فارق الست نقاط عن الهلال بدءا بمباراته المقبلة، التي تضعه في مواجهة الرائد لحساب الجولة الثالثة والعشرين، والتي ستشهد عودة مهاجمه الأول كريستيانو رونالدو، لكن مع ذلك سيكون على رفاق السينغالي ساديو ماني انتظار عثرة لمنافسهم الهلال الذي يشهد استقرارا لافتا في النتائج على طريق استرجاع لقبه.