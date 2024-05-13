فينيسيوس يفاجئ مودريتش عبر إنستغرام (صورة)

كشفت تقارير إعلامية، أن مودريتش سيرحل عن فريق ريال مدريد الإسباني، بعد اقتراب الفرنسي كيليان مبابي من ارتداء قميص الفريق الملكي.

وسيترك لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 38 عاما القميص رقم 10 للنجم الفرنسي كيليان مبابي، عندما يوقع رسميًا مع ريال مدريد.

ونشر فينيسيوس صورة له عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام" ووجه رسالة إلى النجم الكرواتي وقال له: "الأسطورة.. ابقى".