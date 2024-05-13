فينيسيوس يفاجئ مودريتش عبر إنستغرام (صورة)
وجه فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني، طلبًا مفاجئًا لزميله لوكا مودريتش، والذي اقترب من الرحيل عن قلعة الملكي.
كشفت تقارير إعلامية، أن مودريتش سيرحل عن فريق ريال مدريد الإسباني، بعد اقتراب الفرنسي كيليان مبابي من ارتداء قميص الفريق الملكي.
وسيترك لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 38 عاما القميص رقم 10 للنجم الفرنسي كيليان مبابي، عندما يوقع رسميًا مع ريال مدريد.
ونشر فينيسيوس صورة له عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام" ووجه رسالة إلى النجم الكرواتي وقال له: "الأسطورة.. ابقى".
وسيتعين على مودريتش اتخاذ قرار بشأن مستقبله، حيث سبق أن تلقى عروضا من السعودية لكنه رفضها، وفي الصيف سيتعين عليه اختيار الوجهة.
وكشفت تقارير صحفية، أن مودريتش يريد الاستمرار في صفوف ريال مدريد، وإذا عرضت عليه إدارة النادي تجديد عقده فسيوافق فورًا.
وانتقل مودريتش لريال مدريد صيف العام 2013 من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وفاز مع الميرنغي بكل الألقاب الجماعية الممكنة.
وشارك مودريتش في 41 مباراة حتى الآن مع فريق ريال مدريد، خلال هذا الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وصنع خلالها 5 أهداف وسجل هدفين.