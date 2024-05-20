NBA.. مينيسوتا يصعد لنهائي القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي

للمرة الأولى منذ 20 عاما تأهل مينيسوتا تيمبرولفز لنهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد فوزه خارج أرضه على دنفر ناغتس 98-90 في المباراة السابعة والأخيرة بين الفريقين، في الدور قبل النهائي.

وبهذه الهزيمة تبخرت فرصة ناغتس في الفوز بلقب البطولة للمرة الثانية تواليا.

وحقق مينيسوتا الفوز بعد تألقه الواضح في النصف الثاني من المباراة، ليعوض تأخره بفارق 20 نقطة ويفوز 4-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأسهم كارل-أنتوني تاونز في فوز مينيسوتا بإحراز 23 نقطة، والسيطرة على 12 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله جيدن ماكدانيالز 23 نقطة لرصيد الفريق أيضا.

وأحرز نيكولا يوكيتش لاعب ناغتس، 34 نقطة لفريقه، كما سيطر على 19 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله جمال موراي 35 نقطة، لكن دنفر خسر للمرة الثانية في المباراة السابعة في ملعبه، خلال ستة مواسم.