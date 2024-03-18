خصم نقاط من نادٍ إنجليزي ثان

أصبح نوتنغهام فورست ثاني فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لخصم نقاط لخرقه قواعد الربحية والاستدامة، بعد خصم أربع نقاط من رصيده، اليوم الإثنين؛ بسبب أمور مالية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: "تمت إحالة نوتنغهام فورست إلى لجنة مستقلة في 15 يناير، بعد اعتراف النادي بأنه انتهك عتبة الربحية والاستدامة المقررة والبالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.6 مليون دولار)، بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني".

وكان إيفرتون ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنا قبل أيام تقليص عقوبة خصم نقاط من رصيد النادي؛ بسبب انتهاك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ستٍّ بدلا من عشرة نقاط.

لكن النادي قد يواجه عقوبة أخرى بسبب تجاوز الإنفاق في واقعة منفصلة.

وتم خصم النقاط من رصيد إيفرتون بأثر فوري في نوفمبر الماضي بعد أن تبين أنه انتهك قواعد الربحية والاستدامة المتعلقة بالخسائر.