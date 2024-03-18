خصم نقاط من نادٍ إنجليزي ثان
أصبح نوتنغهام فورست ثاني فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لخصم نقاط لخرقه قواعد الربحية والاستدامة، بعد خصم أربع نقاط من رصيده، اليوم الإثنين؛ بسبب أمور مالية.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: "تمت إحالة نوتنغهام فورست إلى لجنة مستقلة في 15 يناير، بعد اعتراف النادي بأنه انتهك عتبة الربحية والاستدامة المقررة والبالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.6 مليون دولار)، بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني".
وكان إيفرتون ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنا قبل أيام تقليص عقوبة خصم نقاط من رصيد النادي؛ بسبب انتهاك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ستٍّ بدلا من عشرة نقاط.
لكن النادي قد يواجه عقوبة أخرى بسبب تجاوز الإنفاق في واقعة منفصلة.
وتم خصم النقاط من رصيد إيفرتون بأثر فوري في نوفمبر الماضي بعد أن تبين أنه انتهك قواعد الربحية والاستدامة المتعلقة بالخسائر.
وقالت الرابطة في بيان: "قرر مجلس استئناف مستقل أن العقوبة المفروضة؛ بسبب انتهاك نادي إيفرتون لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية موسم 2021/2022 ستكون خصما فوريًّا بستِّ نقاط".
وتسبب خصم النقاط في تراجع إيفرتون من المركز الـ 14 في ترتيب الدوري إلى منطقة الهبوط بأربع نقاط.
وقدم النادي استئنافا ضد الخصم المبدئي الذي وصفه بأنه "غير متناسب وغير عادل على الإطلاق".
وخلص مجلس الاستئناف إلى أن اللجنة المستقلة التي فرضت عقوبة خصم عشر نقاط ارتكبت أخطاء قانونية فيما يتعلق ببندين من لائحة الاتهام.
واعترف إيفرتون بخرق نظام الربحية والاستدامة للفترة المنتهية لموسم 2021/2022؛ إذ بلغت خسائره الإجمالية لتلك الفترة 124.5 مليون جنيه إسترليني بحسب لجنة مستقلة.
ووفقا لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، يُسمح للأندية بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني (133.33 مليون دولار) كحدٍّ أقصى على مدى ثلاث سنوات.