موسى التعمري يرد على سؤال حول الانضمام إلى ريال مدريد

رد موسى التعمري، نجم منتخب الأردن ومنبلييه الفرنسي، على سؤال بشأن إمكانية الانضمام لريال مدريد الإسباني، خاصة بعد تألقه في بطولة كأس آسيا 2023، وقيادته منتخب بلاده للنهائي.

وبلغ الأردن نهائي كأس آسيا لأول مرة بعد الفوز 2-صفر على كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي اليوم الثلاثاء.

وسجل يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة.

وكان موسى التعمري نجم المباراة بلا منازع من خلال انطلاقاته التي بعثرت صفوف المنتخب الكوري، إذ صنع هدفًا وأضاف آخر بمجهود فردي رائع.