موسى التعمري يرد على سؤال حول الانضمام إلى ريال مدريد
رد موسى التعمري، نجم منتخب الأردن ومنبلييه الفرنسي، على سؤال بشأن إمكانية الانضمام لريال مدريد الإسباني، خاصة بعد تألقه في بطولة كأس آسيا 2023، وقيادته منتخب بلاده للنهائي.
وبلغ الأردن نهائي كأس آسيا لأول مرة بعد الفوز 2-صفر على كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي اليوم الثلاثاء.
وسجل يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة.
وكان موسى التعمري نجم المباراة بلا منازع من خلال انطلاقاته التي بعثرت صفوف المنتخب الكوري، إذ صنع هدفًا وأضاف آخر بمجهود فردي رائع.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" إجابة التعمري بعد سؤاله بشأن إمكانية انتقاله لريال مدريد، ليؤكد: "حاليًا أفكر بالنهائي، وأتمنى لكافة زملائي في المنتخب الاحتراف في أوروبا أو الأندية الخليجية الكبيرة، فهم يستحقون دون تحديد اسم أي نادٍ".
كما قال التعمري في تصريحات تلفزيونية: "هذا الفوز للجماهير، قدمنا كل ما لدينا..لكن أنتم من يستحق بلوغ النهائي.
"خضنا مباراة رائعة أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات. هاجمنا منذ البداية (اليوم)، ولم نرد إعطاءهم الفرصة للضغط علينا".
وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى العام 2004 وكرره العام 2011، الفائز من لقاء قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران في النهائي، يوم 10 فبراير الجاري.