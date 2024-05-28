فرحة جنونية وموقف طريف لمدرب الأخدود بعد ضمان البقاء بدوري المحترفين (فيديو)
حقق نادي الأخدود السعودي بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد منافسة مثيرة وقوية على تفادي الهبوط بين 4 أندية وهي: الأخدود، والرياض، وأبها، والطائي.
وفاز الأخدود بقيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري على الطائي (2 ـ 0) خارج ملعبه، ليقفز إلى المركز 15 برصيد 33 نقطة، بعدما كان الأقرب للهبوط، ويستغل على أحسن وجه خسارة أبها أمام الحزم (2 ـ 1)، لينزل كل من أبها والطائي والحزم إلى دوري الدرجة الثانية، ويحقق الأخدود البقاء في أول موسم له بدوري روشن.
وتداولت منصات التواصل فرحة هستيرية للجزائري نور الدين بن زكري مدرب نادي الأخدود، الذي قاد فريقه لانتصار هو الأغلى، خلال الموسم الحالي، قبل أن ينطلق وسط الملعب عقب صافرة نهاية المباراة معبرا عن فرحته بطريقة مثيرة وطريفة، فيما كان لاعبوه يلاحقونه قبل الإمساك به والاستمرار في الاحتفال على أرض الملعب.
وتجنب الأخدود بدوره الهبوط إلى الدرجة الثانية بفوزه المهم على الطائي، بعدما سجل سافيور جودوين هدف التقدم لفريقه، قبل ثلاث دقائق من الاستراحة قبل أن يضيف لياندر تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.
ووصل الأخدود بهذا الانتصار الثمين إلى 33 نقطة في المركز الـ 15 آخر مناطق منطقة الأمان، فيما تجمد رصيد أبها عند 31 نقطة في المركز قبل الأخير.
ومن جانبه، خسر أبها 2-1 أمام مضيفه الحزم في الجولة الأخيرة، ليهبط إلى الدرجة الثانية كما هبط الطائي بخسارته 2-صفر ضد الأخدود في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه.
وكان مصير أبها في يديه؛ إذ كان يحتاج إلى الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري بغض النظر عن نتيجة مباراة الأخدود والطائي، لكنه فرط في تقدمه بهدف سجله أحمد عبده، مطلع الشوط الثاني، ليستقبل هدفين عن طريق مهاجم جامبيا محمد باداموسي في الدقيقة 58، ومحمد الثاني قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
ورفع الحزم رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد أبها عند 32 نقطة في المركز الـ 16، وكانت تفصله نقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان.
يشار إلى أن الهلال متصدر الترتيب وبطل السباق، أنهى موسمه بالفوز خارج ملعبه 2-1 على الوحدة، فيما حقق النصر وصيف البطل انتصارا كبيرا 4-2 على الاتحاد الخامس، و فاز الأهلي الثالث 1-صفر على الفيحاء التاسع.