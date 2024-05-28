فرحة جنونية وموقف طريف لمدرب الأخدود بعد ضمان البقاء بدوري المحترفين (فيديو)

حقق نادي الأخدود السعودي بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد منافسة مثيرة وقوية على تفادي الهبوط بين 4 أندية وهي: الأخدود، والرياض، وأبها، والطائي.

وفاز الأخدود بقيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري على الطائي (2 ـ 0) خارج ملعبه، ليقفز إلى المركز 15 برصيد 33 نقطة، بعدما كان الأقرب للهبوط، ويستغل على أحسن وجه خسارة أبها أمام الحزم (2 ـ 1)، لينزل كل من أبها والطائي والحزم إلى دوري الدرجة الثانية، ويحقق الأخدود البقاء في أول موسم له بدوري روشن.

وتداولت منصات التواصل فرحة هستيرية للجزائري نور الدين بن زكري مدرب نادي الأخدود، الذي قاد فريقه لانتصار هو الأغلى، خلال الموسم الحالي، قبل أن ينطلق وسط الملعب عقب صافرة نهاية المباراة معبرا عن فرحته بطريقة مثيرة وطريفة، فيما كان لاعبوه يلاحقونه قبل الإمساك به والاستمرار في الاحتفال على أرض الملعب.