حساب الدوري الفرنسي يسخر من برشلونة (صورة)

سخر حساب الدوري الفرنسي لكرة القدم من سقوط فريق برشلونة أمام نظيره باريس سان جيرمان، بعد خسارته بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على طريقة الفنان باسم سمرة في مسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وسجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى، منذ موسم 2020-2021.