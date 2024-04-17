حساب الدوري الفرنسي يسخر من برشلونة (صورة)
سخر حساب الدوري الفرنسي لكرة القدم من سقوط فريق برشلونة أمام نظيره باريس سان جيرمان، بعد خسارته بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على طريقة الفنان باسم سمرة في مسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2024.
وسجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء.
وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى، منذ موسم 2020-2021.
ونشر حساب الدوري الفرنسي باللغة العربية صورة للفنان باسم سمرة وبجانبه شعار نادي باريس سان جيرمان وهو يردد جملته الشهيرة في المسلسل، قائلا: "باي باي من غير سلام"، في إشارة إلى وداع برشلونة للمسابقة.
ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.
ولعب باريس سان جيرمان أمام دورتموند في دور المجموعات من البطولة، وتمكن الفريق الألماني من خطف صدارة المجموعة على حساب نظيره الفرنسي.