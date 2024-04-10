مدرب بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه عن مباراة آرسنال الحاسمة
تعرَّض مهاجم بايرن ميونخ الألماني سيرج غنابري إلى الإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة فريقه أمام آرسنال الإنجليزي مما سيجعله مهددًا بالغياب من جديد عن تشكيلة الفريق البافاري في الأسابيع المقبلة، بحسب تصريح مدربه توماس توخيل.
وفرَّط بايرن ميونخ في الانتصار على آرسنال ليتعادل (2 ـ 2) في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات في لندن، ليبقى الغموض قائمًا قبل مباراة الإياب الحاسمة بعد أسبوع في ميونخ.
وقال توخيل عقب المباراة: "تعرَّض غنابري لإصابة في أوتار الركبة وسيغيب مرة أخرى" مشيرًا إلى أن مدة غياب اللاعب لم تحدد بعد، لكن من المرجح ألا يكون حاضرًا في تشكيلة الفريق لموقعة الإياب.
وسجل غنابري هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 18 من المباراة بعد أن كان آرسنال بادر بالتسجيل بواسطة لاعبه بوكايو ساكا، غير أن لاعب الوسط الهجومي لمنتخب ألمانيا غادر الملعب للإصابة في الدقيقة 70 وحل بديلاً له البرتغالي رافائيل غيريرو.