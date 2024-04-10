مدرب بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه عن مباراة آرسنال الحاسمة

تعرَّض مهاجم بايرن ميونخ الألماني سيرج غنابري إلى الإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة فريقه أمام آرسنال الإنجليزي مما سيجعله مهددًا بالغياب من جديد عن تشكيلة الفريق البافاري في الأسابيع المقبلة، بحسب تصريح مدربه توماس توخيل.

وفرَّط بايرن ميونخ في الانتصار على آرسنال ليتعادل (2 ـ 2) في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات في لندن، ليبقى الغموض قائمًا قبل مباراة الإياب الحاسمة بعد أسبوع في ميونخ.