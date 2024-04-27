نجم المغرب على رادار ناديين سعوديين

كشفت تقارير صحفية أن النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، تلقى عرضين من الدوري السعودي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وانتقل الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس الصيف الماضي مقابل 7 ملايين يورو، على أن يحصل البارسا على 50% من عائد بيعه مستقبلًا وفقًا لبنود العقد.

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم السبت: "ريال بيتيس منفتح على بيع الزلزولي لأنه لم يتمكن من تثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية وقد يكون هناك بالفعل عرض مهم على الطاولة، على وجه التحديد، أبدى ناديان سعوديان اهتمامهما بمستقبله ويمكن أن يدرّ ذلك الكثير من المال على برشلونة، حيث سيحصل النادي على نصف قيمة البيع".