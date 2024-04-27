نجم المغرب على رادار ناديين سعوديين
كشفت تقارير صحفية أن النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، تلقى عرضين من الدوري السعودي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وانتقل الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس الصيف الماضي مقابل 7 ملايين يورو، على أن يحصل البارسا على 50% من عائد بيعه مستقبلًا وفقًا لبنود العقد.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم السبت: "ريال بيتيس منفتح على بيع الزلزولي لأنه لم يتمكن من تثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية وقد يكون هناك بالفعل عرض مهم على الطاولة، على وجه التحديد، أبدى ناديان سعوديان اهتمامهما بمستقبله ويمكن أن يدرّ ذلك الكثير من المال على برشلونة، حيث سيحصل النادي على نصف قيمة البيع".
وأوضح التقرير: "قرر اللاعب السابق لبرشلونة مغادرة النادي بعد أن أدرك أنه لن يحظى بفرصة اللعب بشكل منتظم مع تشافي هيرنانديز، حيث سبق له أن خرج معارًا إلى أوساسونا عندما وصل تشافي، مما رفع قيمته بشكل كبير وفتح الباب أمامه لتلقي عروض مهمة في أوروبا، واختار النجم المغربي الانضمام إلى ريال بيتيس بناءً على نصيحة مكتشفه، المدير الرياضي رامون بلانيس، ورفض عروضا أخرى أكثر جاذبية ماليًا مثل باير ليفركوزن".
وحسب الصحيفة، فإن نادي الاتحاد وناديًا سعوديًا آخر مستعدان لدفع مبلغ كبير للحصول على خدمات النجم المغربي الدولي، في الميركاتو المقبل.
وربطت الصحيفة بين تواجد رامون بلانيس، في منصب المدير الرياضي لنادي الاتحاد حاليا، وإمكانية انتقال النجم المغربي للعميد.
وأوضحت أن الزلزولي يحظى أيضًا باهتمام من ميلان الإيطالي، إلا أن العرض السعودي أقوى.
ويستهدف نادي الاتحاد تدعيم صفوفه بقوة للمنافسة على البطولات الموسم المقبل، حيث ارتبط بضم عدة لاعبين عالميين مع مغادرة أبرز محترفيه الحاليين مع نهاية الموسم الجاري.