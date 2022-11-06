يوسف سيف ينفي اعتزال التعليق (فيديو)

نفى المعلق القطري يوسف سيف، المعلق بشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، ما تم تداوله حول اعتزاله التعليق بشكل نهائي.

وتداول عدد من المغردين تقارير تزعم أن مباراة قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم، ستكون المباراة الأخيرة التي سيعلق عليها المعلق يوسف سيف.

ونشر أيمن جادة المذيع والمعلق في شبكة "بي إن سبورتس" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، مقطع فيديو ليوسف سيف نفى من خلاله هذه الشائعات.

وأكد سيف بأنه متحمس للتعليق على مباريات كأس العالم، وبالإضافة الى المباريات ما بعد المونديال، أي أنه متواجد في فعاليات عام 2022.