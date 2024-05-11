بلوزداد يهزم بن عكنون ويشعل صراع الوصافة مع قسنطينة بالدوري الجزائري

فقد نادي شباب قسنطينة المركز الثاني في الدوري الجزائري الممتاز وذلك عقب تعادله سلبيا مع شبيبة القبائل على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، مقابل فوز شباب بلوزداد منافسه على مركز الوصافة أمام نجم بن عكنون اليوم السبت ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وفرط شباب قسنطينة بعد هذا التعادل في المركز الثاني لبلوزداد، وبات ثالثا برصيد 44 نقطة بينما يحتل شبيبة القبائل المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وكان شباب بلوزداد حامل اللقب المستفيد الأبرز من هذه الجولة إثر فوزه على نجم بن عكنون بهدف سجله البديل مروان زروقي في الدقيقة 82 بعد تمريرة رائعة من يوسف لعوافي.

وقفز شباب بلوزداد للوصافة برصيد 45 نقطة، ليشعل صراع المركز المؤهل لدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل، بينما بقي نجم بن عكنون يواجه خطر الهبوط في المركز 14 برصيد 23 نقطة.