بلوزداد يهزم بن عكنون ويشعل صراع الوصافة مع قسنطينة بالدوري الجزائري
فقد نادي شباب قسنطينة المركز الثاني في الدوري الجزائري الممتاز وذلك عقب تعادله سلبيا مع شبيبة القبائل على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، مقابل فوز شباب بلوزداد منافسه على مركز الوصافة أمام نجم بن عكنون اليوم السبت ضمن الجولة 25 من المسابقة.
وفرط شباب قسنطينة بعد هذا التعادل في المركز الثاني لبلوزداد، وبات ثالثا برصيد 44 نقطة بينما يحتل شبيبة القبائل المركز السابع برصيد 35 نقطة.
وكان شباب بلوزداد حامل اللقب المستفيد الأبرز من هذه الجولة إثر فوزه على نجم بن عكنون بهدف سجله البديل مروان زروقي في الدقيقة 82 بعد تمريرة رائعة من يوسف لعوافي.
وقفز شباب بلوزداد للوصافة برصيد 45 نقطة، ليشعل صراع المركز المؤهل لدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل، بينما بقي نجم بن عكنون يواجه خطر الهبوط في المركز 14 برصيد 23 نقطة.
وفي مباراة أخرى، واصل مولودية الجزائر نتائجه الجيدة ليعود بتعادل ثمين (1 ـ 1) من ملعب مضيفه اتحاد خنشلة ويضيف نقطة جديدة في سيره نحو التتويج باللقب.
وكان اتحاد خنشلة سباقا للتسجيل عن طريق عبد الحكيم سامر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه المدافع حمزة موالي، لكن نجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي عادل النتيجة في الدقيقة 21 بضربة رأس رائعة.
ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة كاملة عن بلوزداد أقرب ملاحقيه، بينما يحتل اتحاد خنشلة المركز 10 برصيد 32 نقطة.
ومن جانبه، منح بوزيد داداش فريقه نجم مقرة فوزا مهما أمام شبيبة الساورة بهدف دون رد سجله في الدقيقة 82، ليرفع نجم مقرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز 13 بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 33 نقطة في المركز الثامن.
ويتأهل حامل اللقب ووصيفه لدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب صاحب المركز الثالث والفريق المتوج بلقب الكأس في كأس الكنفدرالية.