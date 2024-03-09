سبب اعتذار ساديو ماني لزملائه في النصر

قدّم السينغالي ساديو ماني اعتذاره لزملائه في النصر السعودي، في أعقاب النتائج المحبطة لزملاء كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المراهنة على لقب الدوري الممتاز لفائدة غريمه الهلال، فضلا عن خسارته ذهابا أمام العين الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقا لما أورده الإعلامي السعودي، عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس": "حصل اجتماع بين اللاعبين، وقال ساديو ماني فيه: أنا أعتذر عن مستواي السابق لكني أعدكم أن تشاهدوني بمستوى مغاير يوم الإثنين وهذه المباراة (أمام نادي العين) ستكون لي حياة أو موت، وسنكسبها من أجل جمهور النصر".

ويلعب النصر، الإثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض، في لقاء العودة أمام العين، من أجل بطاقة ربع نهائي المسابقة الآسيوية.

وعجز النصر عن تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، إذ تعرض للخسارة بهدف أمام العين آسيويا، ثم أمام الرائد (3 ـ1) محليا، كما تعادل (4 ـ 4) مع الحزم أيضا في الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 53 نقطة، لكنه يبتعد بفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر نادي الهلال.



