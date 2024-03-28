تحويل حسين الشحات للمحاكمة بتهمة الاعتداء على محمد الشيبي

وكان محمد الشيبي قد اتهم حسين الشحات لاعب الأهلي أمام النيابة المصرية بـ"البلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وفي عرض النيابة أمام المحكمة جاءت التحريات بأنه: "ورد بتحريات الشرطة أنه في 23 يوليو الماضي بـ استاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين".

وقال محامي اللاعب المغربي إن الواقعة لا تخص سوى موكله، وليس لنادي بيراميدز علاقة بها، موضحًا.

كما أكد محامي الشيبي أن بيان الاعتذار الذي أصدره حسين الشحات، وجهه إلى جماهير النادي الأهلي والشعب المغربي، من دون ذكر اسم المعتدى عليه وبالتالي فهو لم يعتذر للاعب.

على الجانب الآخر قرر دفاع حسين الشحات التقدم بتظلم أمام المحامي العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة، بعد قرار إحالة اللاعب للمحاكمة.