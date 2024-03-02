ضجة بسبب تصرف مبابي بعد استبداله أمام موناكو (فيديو وصور)
تسبب كيليان مبابي في ضجة وجدل بين جماهير باريس سان جيرمان، عقب استبداله بين الشوطين، خلال مباراة فريق العاصمة الفرنسية ضد موناكو في الدوري.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد موناكو لحساب الجولة 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.
وبين الشوطين قرر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، استبدال مبابي، وبالفعل امتثل المهاجم الفرنسي للقرار، ولكنه ترك دكة البدلاء.
وخرج مبابي من الملعب تمامًا، وصعد إلى المدرجات، لتلتقط الكاميرا المهاجم الفرنسي، وهو يجلس بجوار والدته ومديرة أعماله فايزة العماري.
ويقترب مبابي البالغ من العمر 25 عاما من الانضمام لريال مدريد، بعدما أبلغ ناديه باريس سان جيرمان أنه سيغادر في نهاية عقده في الـ30 يونيو المقبل.
ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 54 نقطة من 23 مباراة.