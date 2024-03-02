ضجة بسبب تصرف مبابي بعد استبداله أمام موناكو (فيديو وصور)

ويقترب مبابي البالغ من العمر 25 عاما من الانضمام لريال مدريد، بعدما أبلغ ناديه باريس سان جيرمان أنه سيغادر في نهاية عقده في الـ30 يونيو المقبل.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 54 نقطة من 23 مباراة.