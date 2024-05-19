NBA.. دالاس يصعد لنهائي القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي

صعد دالاس مافريكس إلى الدور النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد فوزه (117-116) على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة السادسة بينهما في الدور قبل النهائي.

وهذه هي المرة الثانية التي يصعد فيها دالاس لنهائي القسم الغربي في آخر ثلاثة مواسم.

ورغم أن أوكلاهوما ظل متقدما معظم المباراة، إلّا أن دالاس لم يستسلم ونجح في الفوز بعد تعويض تأخره بفارق 17 نقطة في الربع الثالث.

في نهائي القسم الغربي سيلتقي دالاس مع دنفر ناغتس أو مينيسوتا تيمبرولفز.