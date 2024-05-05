تشيلسي يعزز فرصه في المشاركة الأوروبية بفوز ساحق على وست هام

وأطلق بالمر (21 عاما) تسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من مادويكي بعد ربع ساعة من البداية سكنت الزاوية البعيدة لمرمى ألفونس أريولا حارس وست هام.

وهذا الهدف 21 لبالمر في الدوري في موسمه الأول مع النادي اللندني.

واستغل القائد جالاجر أيضا كرة فشل الدفاع في إبعادها بشكل صحيح داخل منطقة الجزاء بعد تدخل على مادويكي وأطلق تسديدة في المرمى في الدقيقة 30 وسط ارتباك من دفاع وست هام.

وهز مادويكي الشباك هذه المرة في الدقيقة 36 بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية قبل أن يمرر الكرة إلى جاكسون ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 48.

وسجل جاكسون هدفه الثاني قبل عشر دقائق من النهاية بعد أن تسلم تمريرة طويلة من موزيس كايسيدو ليضرب مصيدة التسلل ليحتسب الحكم هدفه عقب مراجعة من تقنية الفيديو.

وتقدم تشيلسي للمركز السابع متفوقا على مانشستر يونايتد، الذي سيلعب غدا الاثنين، ليقترب من التأهل الأوروبي.