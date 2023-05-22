روبياليس: من المحتمل أن فينيسيوس جونيور على حق أكثر مما نعتقد وتصريحات تيباس سلوك غير مسؤول

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين إن كرة القدم الإسبانية تعاني من مشكلة العنصرية، بعد أن تقدم ريال مدريد بشكوى عقب توجيه إهانات إلى نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتعرض دوري الدرجة الأولى الإسباني لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمكافحة العنصرية بعد أن أعرب الرئيس البرازيلي والاتحاد الدولي (الفيفا) إضافة لزملاء فينيسيوس من النجوم أمثال كيليان مبابي عن دعمهم للاعب البرازيلي، رغم ما كتبه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس على تويتر أن الرابطة تفعل ما يكفي ويجب على فينيسيوس أن يحدث نفسه بذلك "قبل أن تنتقد وتشوه الرابطة".

وقال روبياليس في مؤتمر صحفي في مدريد اليوم الإثنين: "أول شيء هو الاعتراف بأن لدينا مشكلة في بلادنا. إنها مشكلة خطيرة تلطخ أيضا فريقا بأكمله وقاعدة جماهيرية كاملة وناديا بأكمله وبلدا بأكمله".