عامر شفيع يحسم الجدل حول تصريحاته عن العراق

وزعمت بعض الصفحات بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن حارس مرمى الأردن السابق قال إن "فوز العراق على اليابان جاء بالصدفة".

ونقلت تلك الصفحات بأن شفيع قال أيضًا إن "التاريخ يشهد بأن الأردن أخرج العراق من جميع البطولات السابقة".

وبعد انتشار تلك التصريحات، خرج شفيع عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" لينفيها جملة وتفصيلا.

ونقلت الصفحة الرسمية للحارس الأردني عنه قائلة: "بعد التواصل مع الكابتن عامر شفيع، تم نفي أي تصريح له وخاصة ما يتم تداوله الآن على أن المنتخب العراقي فاز بالصدفة على المنتخب الياباني

وأضاف: "كل الاحترام للمنتخب العراقي الشقيق وجماهيره الكبيرة وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

واختتم: "لا تسمحوا لأي صفحة أن تعمل مشاكل وفتنة بين الجماهير قبل المباراة".